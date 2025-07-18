В Украине некоторым учителям перестали выплачивать надбавки: в чем причина

Учителя пожаловались на отсутствие доплаты, которая предусмотрена законом.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-nekotorym-uchitelyam-perestali-vyplachivat-nadbavki-v-chem-prichina-10682504.html Ссылка скопирована

Некоторым учителям долго не выплачивали надбавку / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщила омбудсмен:

Учителя одной из общин пожаловались на отсутствие выплат за работу в неблагоприятных условиях

После длительной работы выплаты учителям вернули

С 1 сентября учителя будут получать вдвое большую надбавку

В Украине некоторые учителя претендуют на доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако не все из них получают соответствующие средства. Об этом сообщила Служба образовательного омбудсмена Украины.

Причиной отсутствия надбавок стала долговременная коммуникация между ответственными структурами по изменениям в бюджет общины.

видео дня

После того, как этот вопрос решился, были утверждены изменения в смету, тарификационный список, штатное расписание учебного заведения на год, и профинансировано его в соответствии с начислениями.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик напомнила, что все педагоги, работающие в неблагоприятных условиях труда, сейчас должны получать доплату в размере 1300 гривен ежемесячно, а с 1 сентября текущего года до конца календарного года, в котором будет прекращено или отменено военное положение - 2600 гривен.

Выплаты учителям в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что с 1 сентября 2025 года в Украине учителя будут получать большие доплаты. Чиновники стремятся увеличить сумму начисленной и выплаченной учителям заработной платы в силу того, как это позволяет сделать бюджет Украины.

Накануне стало известно, что до 2028 года зарплаты украинских учителей должны вырасти до 20 тысяч гривен. Но повышаться они будут поэтапно. Однако одновременно ожидается сокращение количества школ и учеников.

Напомним, в Министерстве образования работают над возможностью пересмотра зарплат для учителей, несмотря на нехватку средств. На выполнение соответствующей статьи закона об образовании нужно более 300 млрд гривен.

Читайте также:

Об источнике: Образовательный омбудсмен Украины Образовательный омбудсмен - должностное лицо, на которое Кабинетом Министров Украины возлагается выполнение задач по защите прав в сфере образования. Первым образовательным омбудсменом Украины был Сергей Горбачев (2019-2024), сейчас в должности Надежда Лещик, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред