Вдвое больше: в Украине планируют повысить оплату учителям, названа дата

Что сказал Витренко:
- Доплаты учителям повысятся на тысячу гривен
- Учителя будут получать больше с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года в Украине учителя будут получать большие доплаты. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.
По его словам, по состоянию на сейчас украинские учителя получают доплаты в размере одной тысячи гривен, но уже с началом осени ее размер увеличится в два раза, то есть до двух тысяч гривен.
Витренко отметил, что Министерство образования осознает, что элиту должна воспитывать элита, поэтому делает все возможное для того, чтобы изменить подходы к оплате труда учителей.
Чиновники стремятся увеличить сумму начисленной и выплаченной учителям заработной платы в силу того, как это позволяет сделать бюджет Украины.
Повышение зарплат в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в марте в Украине повысили средний размер заработной платы. Зарплата, с которой уплачены страховые взносы и которая включается в расчет пенсии, составляет 19430 гривен.
Впоследствии экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что средняя зарплата будет расти и в дальнейшем, ведь среднегодовая заработная плата, заложенная в государственный бюджет на 2025 год составляет 24 тысячи гривен.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается повысить минимальную зарплату до уровня почти 11 тысяч, а именно 10 тысяч и 800 гривен уже с 1 июля 2025 года.
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Кто такой Андрей Витренко?
Андрей Витренко - украинский ученый; доктор экономических наук. Депутат Киевского городского совета ІХ-го созыва от партии "Слуга народа", пишет Википедия.
С 30 марта 2023 года назначен на должность заместителя Министра образования и науки Украины.
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