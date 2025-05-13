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В Украине могут повысить минимальную зарплату: депутат оценил шансы

Анна Косик
13 мая 2025, 15:08
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Железняк объяснил, возможно ли повышение минимальной зарплаты в Украине еще до конца 2025 года.
Железняк, деньги
Насколько реально принять законопроект о повышении минималки в этом году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Железняк:

  • Принять законопроект о повышении минималки в 2025 году нереально
  • Для большинства украинцев повышение минимальной зарплаты не будет иметь никакого значения

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается повысить минимальную зарплату до уровня почти 11 тысяч, а именно 10 тысяч и 800 гривен уже с 1 июля 2025 года. Это прокомментировал в эфире Ранок.LIVE народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, этот документ вряд ли сможет пройти дальше, ведь он не учитывает необходимость внесения изменений в бюджет 2025 года, который уже утвержден.

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"Я могу завтра зарегистрировать повышение на, скажем, сорок тысяч или на пятьдесят тысяч. Вероятность таких сценариев будет плюс-минус такой же, как и от этого законопроекта", - подчеркнул депутат.

Железняк также отметил, что даже в случае роста минимальной зарплаты доходы большинства украинцев никак не изменятся.

"Давайте говорить откровенно, минимальная заработная плата - это минимум, который люди должны облагать налогами когда выплачивают зарплату и к нему привязаны, в том числе другие налоги", - добавил он.

Минимальная зарплата в Украине - последние новости

Недавно, как сообщал Главред, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение года минимальная заработная плата в Украине не будет меняться.

Впоследствии стало известно, что минимальная оплата труда в 2025 году не изменится, поскольку для ее повышения не выделено финансов в государственном бюджете. Это - часть договоренности Украины с МВФ.

Однако, Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году. Ожидается, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году - до 8950 гривен.

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Кто такой Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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