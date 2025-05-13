В Украине могут повысить минимальную зарплату: депутат оценил шансы

Что сказал Железняк:
- Принять законопроект о повышении минималки в 2025 году нереально
- Для большинства украинцев повышение минимальной зарплаты не будет иметь никакого значения
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается повысить минимальную зарплату до уровня почти 11 тысяч, а именно 10 тысяч и 800 гривен уже с 1 июля 2025 года. Это прокомментировал в эфире Ранок.LIVE народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, этот документ вряд ли сможет пройти дальше, ведь он не учитывает необходимость внесения изменений в бюджет 2025 года, который уже утвержден.
"Я могу завтра зарегистрировать повышение на, скажем, сорок тысяч или на пятьдесят тысяч. Вероятность таких сценариев будет плюс-минус такой же, как и от этого законопроекта", - подчеркнул депутат.
Железняк также отметил, что даже в случае роста минимальной зарплаты доходы большинства украинцев никак не изменятся.
"Давайте говорить откровенно, минимальная заработная плата - это минимум, который люди должны облагать налогами когда выплачивают зарплату и к нему привязаны, в том числе другие налоги", - добавил он.
Минимальная зарплата в Украине - последние новости
Недавно, как сообщал Главред, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение года минимальная заработная плата в Украине не будет меняться.
Впоследствии стало известно, что минимальная оплата труда в 2025 году не изменится, поскольку для ее повышения не выделено финансов в государственном бюджете. Это - часть договоренности Украины с МВФ.
Однако, Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году. Ожидается, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году - до 8950 гривен.
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Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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