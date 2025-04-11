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Состоится ли повышение минималки в 2025 году: подробности

Руслан Иваненко
11 апреля 2025, 16:06
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Когда могут увеличиться доходы украинцев.
деньги, гривны
Что ждет украинцев с минималкой в будущем / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Когда повысят минимальную зарплату и какие изменения ждут
  • Как изменения налогов влияют на "чистую" зарплату украинцев

Минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8 000 гривен в месяц, или 48 гривен в час. Однако, согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, с 1 января 2025 года размер минимальной зарплаты может останется неизменным.

Этот вопрос волнует многих украинцев, поскольку некоторые работодатели предлагают именно такую ставку. Последний раз минимальная заработная плата была повышена в апреле 2024 года.

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"Минимальная оплата труда в 2025 году не изменится, поскольку для ее повышения не выделено финансов в государственном бюджете. Это - часть договоренности Украины с МВФ. Правительство не будет повышать "минималку" из-за обязательств перед международными партнерами", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако есть надежда на повышение минимальной зарплаты в будущем

Депутаты зарегистрировали законопроект № 12462, который предусматривает поэтапный рост минималки:

с 1 апреля 2025 года - до 9 100 гривен (55 гривен в час)

с 1 июля 2025 года - до 10 100 гривен (61 гривна в час)

с 1 октября 2025 года - до 11 184 гривен (68 гривен в час)

Законопроект также предусматривает повышение прожиточного минимума и минимальных пенсий. В частности, минимальная пенсия с 1 апреля 2025 года вырастет до 3 407 гривен, с 1 июля - до 4 808 гривен, а с 1 октября превысит 7 000 гривен.

Что касается налогов

После повышения военного сбора (с 1,5% до 5%) общая налоговая нагрузка на минимальную зарплату составляет 23%. В результате, после вычета НДФЛ (18%) и военного сбора, украинцы, получающие минимальную зарплату, получают "чистыми" 6 160 гривен.

Выплаты в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, некоторые украинские пенсионеры с апреля 2025 года могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 944 гривен. Речь идет о таких, которые нуждаются в постоянном уходе.

Также известно, что украинским пенсионерам и студентам, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), планируют повысить государственные выплаты на 20%.

Кроме того для работающих пенсионеров, начиная с 1 апреля, пенсионные выплаты вырастут для почти 630 тысяч человек. Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен.

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Что такое Государственная налоговая служба Украины?

Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".

Служба реализует:

  • государственную налоговую политику;
  • государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
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