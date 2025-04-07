Некоторые пенсионеры потеряют более 2000 гривен в 2025 году - детали

Право на надбавку можно повторно подтвердить.

https://glavred.info/economics/nekotorye-pensionery-poteryayut-bolee-2000-griven-v-2025-godu-detali-10653770.html Ссылка скопирована

Выплаты для чернобыльцев изменили / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Кабмине пересмотрели порядок выплат для чернобыльцев

Выплаты ограничены суммой 2 361 грн и доступны лишь для небольшого количества людей

В 2025 году некоторые украинцы не получат надбавок к пенсии. Такое решение принял Кабинет Министров Украины, говорится в постановлении № 263 от 7 марта 2025 года.

Согласно постановлению, изменены правила учета места жительства лиц в зоне безусловного или гарантированного отселения. Это является ключевым критерием для начисления доплат.

видео дня

Хотя с 1 января 2025 года выплаты надбавок за проживание в чернобыльской зоне восстановили, они ограничены суммой 2 361 грн и доступны лишь для небольшого количества людей. В то же время выплаты, которые ранее назначали по решениям судов, фактически отменили.

Чтобы подтвердить право на надбавку, необходимо проверить свои данные в Едином государственном демографическом реестре или базах миграционной службы. Если информация о проживании в указанных зонах на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года отсутствует, следует обратиться в орган регистрации и предоставить следующие документы:

паспорт-книжечку;

домовую книгу.

Эту процедуру можно пройти через ЦПАУ. Если Пенсионный фонд Украины подтвердит факт проживания в соответствующих зонах, надбавку начислят задним числом, начиная с 1 января 2025 года.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, с 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд Украины начнет проведение автоматического перерасчета выплат тем пенсионерам, которые после предыдущего перерасчета продолжали работать и приобрели 24 месяца страхового стажа по состоянию на 1 марта.

Также известно, что украинским пенсионерам и студентам, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), планируют повысить государственные выплаты на 20%.

Кроме того, после перерасчета пенсия может как вырасти, так и уменьшиться, поскольку учитывается не только дополнительный стаж, но и уровень заработка. Если пенсионер в последние годы получал более низкую зарплату, это может снизить коэффициент дохода и, соответственно, немного уменьшить выплаты.

Читайте также:

Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред