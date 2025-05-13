На вес золота: цены на сало в Украине взлетели до рекордных показателей

Один из любимых продуктов многих украинцев продолжает дорожать.

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Килограмм сала украинцам обойдется почти в 300 гривен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Средняя стоимость сала выросла на 1,73 гривны

Некоторые супермаркеты продают сало почти по 280 гривен

Цены на продукты в Украине стремительно растут. Не является исключением и сало, цены на отдельные сорта которого достигли исторического максимума. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Минфина.

В среднем в мае цена сала составляет 238,50 гривен, в то время как в прошлом месяце 1 килограмм этого продукта можно было купить за 236,77 гривен. Однако здесь есть важный нюанс.

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Дело в том, что в разных супермаркетах достаточно большая разница между стоимостью сала. Если в одном оно стоит 198 гривен за килограмм, то в другом покупатели могут его приобрести аж за 279 гривен за килограмм.

Эксперты считают, что причинами такого подорожания является повышение себестоимости сырья из-за погодных аномалий, рост цен на топливо и логистику, а также девальвация гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Повышение цен на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что после незначительного удешевления, цены на репчатый лук на украинском рынке снова начали расти. Фермеры предлагают лук к продаже в пределах 18-27 грн/кг.

Ранее сообщалось, что темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 22,2%. Быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщевого набора) из-за низкого предложения качественной продукции.

Накануне стало известно, что официальная статистика показывает существенный рост цен на ключевые продукты питания. В частности, яйца подорожали на 74,6% в годовом измерении, хотя в апреле и подешевели на 2,5% благодаря сезонному фактору.

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Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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