В Украине выросли цены на ЭЗС: сколько придется отдать водителям за зарядку авто

В этом месяце зарядить электромобиль все еще дешевле, чем заправить машину, но есть нюанс.

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Водителям электрокаров придется платить больше за зарядку авто / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В апреле заряжать электрокары в Украине было дешевле

Цена на ЭЗС за киловатт-час выросла примерно на 50 копеек

В Украине водителям электромобилей в мае придется заплатить больше за зарядку автомобиля на ЭЗС, чем в прошлом месяце. Об этом рассказали аналитики Института исследований авторынка.

Тарифы на зарядку на публичных электрозарядных станциях отличаются в зависимости от локации, ведь придорожные скоростные ЭЗС имеют обычно более высокие тарифы, в то время как на паркингах стоимость зарядки ниже.

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Таким образом цена за киловатт-час на большинстве публичных ЭЗС выросла на 50 копеек до 1 грн. Сейчас средняя стоимость через АС порт составляет 15,15 грн (+0,26 грн), а через DC порт - 17,82 грн (+0,42 грн).

Аналитики подсчитали, что для среднего потребления 20 кВт-ч на 100 км пробега стоимость поездки составит около 370 гривен.

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Напомним, что средняя цена за 1 кВт-ч в апреле 2025 года составляла 14,89 грн за обычную зарядку через АС-порт и 17,40 грн за быструю зарядку через DC-порт.

Накануне Главред писал также о ситуации на рынке топлива. Он, согласно прогнозу, готовится к постепенной деэскалации торговой войны между США и Китаем, что может повлиять на стоимость нефти и, соответственно, на цены на АЗС Украины.

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что Украине частично удалось восстановить собственное производство топлива, что положительно отразится на ценах на АЗС.

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