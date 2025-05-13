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Что будет с курсом доллара в Украине до конца года: неожиданный прогноз

Анна Косик
13 мая 2025, 13:27
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Тенденция по укреплению гривны на рынке валют вскоре может измениться.
Что будет с курсом доллара в Украине до конца года: неожиданный прогноз
До конца года ситуация на валютном рынке, скорее всего, изменится / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • До конца года ожидается ослабление гривны
  • До декабря 2025 года курс доллара может держаться на уровне максимум 44 гривен
  • Динамика американской валюты будет зависеть от ряда факторов

Национальный банк Украины, скорее всего, вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии 2025 года, когда темпы инфляции начнут снижаться.

Об этом говорится в макропрогнозе Dragon Capital на 2025 год. Аналитики отметили, что несмотря на существенные объемы финансовой помощи Украине, курс доллара прогнозируется на уровне до 44 гривен за доллар до конца года.

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"Достижение устойчивого прекращения огня будет способствовать более медленной девальвации гривны во втором полугодии, ведь фундаментальное давление на цены будет выше, а ситуация с платежным балансом станет лучше из-за замедления оттока частного капитала и сохранения объемов внешней финансовой помощи", - добавили аналитики.

Отмечается, что в дальнейшем динамика курса американской валюты в Украине будет зависеть от объемов внешнего финансирования и потоков частного капитала.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара США / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупреждал, что в первой декаде мая ситуация на валютном рынке сохранится на нынешнем уровне, но в дальнейшем - изменится неблагоприятно для гривны.

Накануне, как писал Главред, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский рассказывал, что на украинском валютном рынке продолжается штиль. По его прогнозу, курс доллара пока что будет меняться незначительно в пределах статистической погрешности или 10-15 копеек.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал, что украинцев ожидают изменения на валютном рынке - официальный курс доллара может подняться до 41,6-42 гривен до конца мая.

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Что такое Dragon Capital?

Dragon Capital - украинская инвестиционная компания, работает в сфере инвестиций и финансовых, брокерских услуг, управления активами, пишет Википедия.

В 2016-2020 компания с партнерами инвестировали в недвижимость $600 млн.

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