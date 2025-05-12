Евро будет дешеветь: эксперты оценили ситуацию на рынке валют до 18 мая

По крайней мере на неделю откладывается ожидаемая незначительная девальвация наличной гривны

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Курс валют на неделю 12-18 мая 2025 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Что будет происходить на валютном рынке в течение недели

Сколько будут стоить доллар и евро

Национальный банк укрепил курс гривни к доллару. По состоянию на 12 мая курс доллара установлен на уровне 41,55 грн (-16 коп.), а курс евро – 46,75 (-56 коп.). В свою очередь, эксперты улучшили недельные прогнозы по курсу гривни к доллару.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский сказал ТСН, что на украинском валютном рынке продолжается штиль. По его прогнозу, курс доллара пока что будет меняться незначительно в рамках статистической погрешности или 10-15 копеек.

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Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что по крайней мере на неделю откладывается ожидаемая незначительная девальвация наличной гривны – выше 42 грн в продаже и 41,40 грн в покупке. В течение недели с 12 по 18 мая курс валют останется таким же, как и был.

"В мае надеемся на сезонное снижение инфляции, поэтому "для равновесия" регулятор сможет несколько ослабить официальный курс гривни", - сказал Пендзин.

В свою очередь, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин констатировал, что заинтересованность населения в покупке долларов оказалась короткой. Она продержалась всего неделю между апрелем и маем, а в дальнейшем украинцы снова продавали больше долларов, чем покупали. Это также повлияло на снижение курса на наличном рынке.

"Нас ждет вторая подряд "неинтересная", то есть спокойная неделя, без значительных колебаний курса. Вероятность непрогнозируемых событий на мировом или нашем рынке незначительна", – подчеркнул Забловский.

В то же время евро на текущей неделе должен и дальше дешеветь. По словам Шевчишина, этому будет способствовать снижение напряжения торговой и таможенной войны между США и ЕС.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, по прогнозу Нацбанка, курс доллара в Украине может вырасти до 55 гривен за доллар.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский также прогнозирует, что в мае гривня может сильно упасть по отношению к доллару и евро.

Тем временем Международный валютный фонд улучшил долгосрочный прогноз для гривни. В апрельском отчёте World Economic Outlook за 2025 год указано, что курс доллара достигнет 50 гривен только в 2029 году.

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Кто такой Андрей Шевчишин Андрей Шевчишин — украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году. Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента. В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс. Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК. Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex. Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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