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Доллар идет вверх: украинцам рассказали, к чему готовиться

Сергей Кущ
10 мая 2025, 00:21
14
Центробанк продолжает применять режим управляемой гибкости.
Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие недели
Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие недели / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Что будет влиять на курс доллара
  • Каким будет курс доллара в ближайшие недели

Украинцев ожидают изменения на валютном рынке — официальный курс доллара может подняться до 41,6–42 гривен к концу мая.

С таким заявлением выступил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии Обозревателю.

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Национальный банк Украины уже обновил курс на понедельник, 12 мая: теперь он составляет 41,55 грн/доллар, что на 3 копейки выше актуального значения. Этот курс будет действовать также в выходные.

По словам эксперта, на рынок в ближайшие недели будут влиять сразу несколько факторов:

  • Возможное прекращение действия торговых льгот ЕС для украинского экспорта, что может произойти уже с 5 июня.
  • Рост потребительских цен внутри страны.

Тем не менее, Лесовой отметил, что украинский валютный рынок остается под надежной защитой со стороны НБУ. Центробанк продолжает применять режим управляемой гибкости, который:

  • исключает резкие скачки курса;
  • помогает сбалансировать спрос и предложение на валюту.

"Мы предполагаем, что со второй половины месяца курс может вырасти на 1%. Так что до конца мая курс может выйти на уровень 41,6-42 грн/доллар", – подытожил эксперт.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на пятницу, 9 мая, до 41,51 грн/долл., что на 7 копеек больше, чем ранее. В то же время евро подешевел - гривня укрепилась на 18 копеек до 46,89 грн/евро.

Также с 12 по 18 мая курс доллара будет колебаться в пределах 41,25-41,65 грн, оставаясь ниже начала года. По словам эксперта Тараса Лесового, рынок будет оставаться стабильным, а НБУ будет контролировать ситуацию благодаря валютным интервенциям.

Как сообщал Главред, в начале мая курс доллара будет оставаться стабильным, но впоследствии может вырасти до 42 грн, предупреждает экономист Олег Пендзин. Причина - уменьшение инфляции из-за дешевых сезонных овощей, что даст Нацбанку основания скорректировать курс.

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