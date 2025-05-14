В Украине вырастет средняя зарплата: экономист указал на важный нюанс

Несмотря на рост средней зарплаты многие украинцы большую ее часть все еще тратят на питание.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-vyrastet-srednyaya-zarplata-ekonomist-ukazal-na-vazhnyy-nyuans-10664516.html Ссылка скопирована

Средняя зарплата в Украине будет расти и в дальнейшем / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал экономист:

В Украине вырастет средняя зарплата

Средняя зарплата украинцев в разных сферах отличается

Украинцы тратят почти половину своего бюджета на продукты питания

В марте в Украине повысили среднюю зарплату до 19430 гривен и она будет расти и в дальнейшем. Об этом в чате на Главреде рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, среднегодовая заработная плата, заложенная в государственный бюджет на 2025 год, составляет 24 тысячи гривен, но даже при таком повышении пока сложно сказать, будет ли она успевать за ростом инфляции.

"Мы не знаем, какой будет инфляция в конце года. Если 10%, то успевает, ведь у нас в начале года средняя заработная плата составляла чуть больше 20 тысяч гривен", - пояснил экономист.

Смотрите видео о том, на какие продукты питания цены в Украине становятся заоблачными:

Пендзин также описал что сейчас происходит на украинском рынке труда. По его словам, в Украине есть огромный дефицит рабочих специальностей, таких как станочник, инженер, конструктор и другие. При этом рынок переполнен юристами, экономистами и журналистами, которые ищут работу.

"А еще ввиду того, что сейчас USAID прекратил финансирование украинских независимых СМИ, огромное количество журналистов оказались на улице без работы. И я что-то не заметил, что они побежали переквалифицироваться в работников рабочих специальностей. Все ждут, что что-то изменится, и появится куча дополнительной работы", - отметил он.

Поэтому средняя заработная плата сегодня как средняя температура по палате: у кого-то 40, а у кого-то - 36,6. У работников рабочих специальностей сегодня зарплата европейского уровня.

"Но в целом да, в 2025 году средняя зарплата должна повыситься до 24 тысяч гривен, а это примерно 520-530 долларов. Это намного меньше, чем в Польше, где она составляет примерно 1400 долларов. При этом стоимость продовольственной корзины в Украине и Польше примерно одинакова. Интересный пример. Среднестатистическая семья в Польше на продукты тратит 18% своего семейного бюджета, а среднестатистическая семья в Украине - 46%. Вот вам соотношение доходов и цен", - подытожил экономист.

Зарплаты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ПФУ сообщили в марте о повышении в Украине среднего размера заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая включается в расчет пенсии. Она составляет 19 430 гривен.

Ранее также сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается повысить минимальную зарплату до уровня почти 11 тысяч, а именно 10 тысяч и 800 гривен уже с 1 июля 2025 года. Однако народный депутат Ярослав Железняк считает, что этот документ вряд ли сможет пройти дальше, ведь он не учитывает необходимость внесения изменений в бюджет 2025 года, который уже утвержден.

Накануне стало известно, что заработные платы украинских чиновников значительно превышают средний уровень по стране, хотя темпы их роста остаются умеренными. В марте 2025 года средняя зарплата сотрудников центральных органов государственной власти составляла 54,2 тысячи гривен.

Другие новости:

Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред