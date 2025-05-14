Укрпочта вводит новые тарифы и сервис: что изменится для украинцев

В Укрпочте установили новые тарифы для обратной доставки посылок.

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Тарифы в Укрпочте / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

С 12 мая в Укрпочте заработал новый сервис

Он поможет быстро возвращать посылки

Для этого сервиса установлено два тарифа

Для клиентов Укрпочты с 12 мая 2025 года заработал сервис быстрого возврата посылок, которые не получили адресаты. Отправить посылку обратно можно будет сразу во время оформления. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Известно, что воспользоваться новой услугой украинцы могут:

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в личном кабинете на сайте;

в мобильном приложении;

в любом отделении почтового оператора.

Сервис позволяет оформить отправление с условием обратной доставки по выбранному тарифу, если посылку не забрали.

Также установлено два тарифа для возврата:

"Базовый" - стандартный возврат, если пользователь не выбрал другой вариант.

"Приоритетный" - предусматривает первоочередную обработку и быструю доставку обратно к отправителю.

Посылку можно отправить по обычному тарифу, а вернуть быстрее или дешевле. Как возвращать товар решает сам клиент, когда создает отправление.

"Мы понимаем, как важно для клиентов иметь возможность быстро и без лишних хлопот вернуть товар. Это особенно важно для бизнеса, который стремится повысить качество обслуживания и минимизировать затраты на логистику без ущерба для клиентского опыта", - сказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Почтовые тарифы - последние новости Украины

Как сообщал Главред, почтовый оператор Новая почта обновил тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному.

Укрпочта приравняла тарифы на посылки свыше 10 кг с объявленной ценностью к тарифам на посылки до 10 кг. Таким образом дешевле отправить посылки свыше 10 кг.

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Что такое "Укрпочта"? Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

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