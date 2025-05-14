Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Укрпочта вводит новые тарифы и сервис: что изменится для украинцев

Мария Николишин
14 мая 2025, 10:13
41
В Укрпочте установили новые тарифы для обратной доставки посылок.
Укрпочта вводит новые тарифы и сервис: что изменится для украинцев
Тарифы в Укрпочте / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • С 12 мая в Укрпочте заработал новый сервис
  • Он поможет быстро возвращать посылки
  • Для этого сервиса установлено два тарифа

Для клиентов Укрпочты с 12 мая 2025 года заработал сервис быстрого возврата посылок, которые не получили адресаты. Отправить посылку обратно можно будет сразу во время оформления. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Известно, что воспользоваться новой услугой украинцы могут:

видео дня
  • в личном кабинете на сайте;
  • в мобильном приложении;
  • в любом отделении почтового оператора.

Сервис позволяет оформить отправление с условием обратной доставки по выбранному тарифу, если посылку не забрали.

Также установлено два тарифа для возврата:

  • "Базовый" - стандартный возврат, если пользователь не выбрал другой вариант.
  • "Приоритетный" - предусматривает первоочередную обработку и быструю доставку обратно к отправителю.

Посылку можно отправить по обычному тарифу, а вернуть быстрее или дешевле. Как возвращать товар решает сам клиент, когда создает отправление.

"Мы понимаем, как важно для клиентов иметь возможность быстро и без лишних хлопот вернуть товар. Это особенно важно для бизнеса, который стремится повысить качество обслуживания и минимизировать затраты на логистику без ущерба для клиентского опыта", - сказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Почтовые тарифы - последние новости Украины

Как сообщал Главред, почтовый оператор Новая почта обновил тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному.

Укрпочта приравняла тарифы на посылки свыше 10 кг с объявленной ценностью к тарифам на посылки до 10 кг. Таким образом дешевле отправить посылки свыше 10 кг.

Читайте также:

Что такое "Укрпочта"?

Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

тариф Укрпошта посылки новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Нам не ответили": в ОП рассказали, будет ли Зеленский на переговорах без Путина

"Нам не ответили": в ОП рассказали, будет ли Зеленский на переговорах без Путина

11:04Война
Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"

Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"

09:00Интервью
"Украина не выживет": Зеленский высказался о сроках завершения войны

"Украина не выживет": Зеленский высказался о сроках завершения войны

08:22Война
Реклама

Популярное

Ещё
Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночь

Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночь

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:07

Чем отличаются 2 дедушки: только "настоящий детектив" угадает за 37 секунд

11:04

"Нам не ответили": в ОП рассказали, будет ли Зеленский на переговорах без Путина

10:36

"Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка

10:16

Регистрация собак в Киеве: увеличат ли коммуналку владельцам животных

10:14

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - море счастья, Рыбам - неожиданный визит

Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"
10:13

Укрпочта вводит новые тарифы и сервис: что изменится для украинцев

09:54

Гороскоп Таро на сегодня 14 мая: Ракам - экономить, Скорпионам - срочный отдых

09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

09:18

Популярный в Украине продукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Реклама
09:11

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

"Украина не выживет": Зеленский высказался о сроках завершения войны

08:20

Для усиления давления на переговорах: в ISW назвали новую тактику РФ на фронте

08:10

Россия будет имитировать новый "Минск": как Путин использует переговоры с Украиноймнение

07:39

Или перемирие, или санкции: Мерц выдвинул ультиматум Путину по поводу переговоров

06:47

Зеленский рассказал, на что рассчитывает после встречи с Путиным в Турции

06:10

"Переговоры" от Путина и их реальностьмнение

05:50

Загадка для самых умных: найдите скрытую камеру в гардеробной за 7 секунд

05:27

Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

05:06

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивитВидео

04:30

Доллар и евро внезапно начали падать: курс валют на 14 мая

Реклама
04:00

Гороскоп по лунному календарю: какие запреты нельзя нарушать 14 мая

03:25

Притягивают, как магнит: астрологи назвали 3 самых очаровательных знака зодиака

02:34

Какие украшения носить в 2025 году: названы главные тренды

01:51

Украина и США подписали два соглашения, в связи с полезных ископаемых: СМИ раскрыли подробности

01:22

Евровидение-2025: прогноз букмекеров по итогам первого полуфинала

00:59

Орбан обвиняет Украину: как это повлияет на референдум в Венгрии

00:30

Кто прошел в гранд-финал Евровидения 2025: есть ли там Украина

00:17

Переговоры в Стамбуле: политолог рассказал, что будет происходить 15 мая

00:05

ЕС не хочет провоцировать третью мировую войну: Макрон сделал заявление

13 мая, вторник
23:22

Как выступили потенциальные победители Евровидения 2025 - детали

23:16

Что общего у Бальзака и Бердичева: необычная история города на перекрестке культурВидео

23:01

Речь не только о торговле нефтью и газом: какие санкции будут введены против РФ

22:50

Участник от Словении спел вниз головой о больной жене: что случилось на сцене ЕвровиденияВидео

22:06

"Новый бойфренд": Вера Брежнева впервые рассказала о своей личной жизни

22:01

Путин не поедет в Стамбул - СМИ слили состав делегации РФ на переговорах

22:00

Детали переговоров в Стамбуле и угрозы РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:56

"В эти дни будет фарс": какие отмазки придумает РФ, чтобы не везти Путина на переговоры

21:40

Самые стильные тренды на каждый день: что носить женщине после 40 летВидео

21:34

Как уберечь растения от весенних заморозков: простые способы защиты сада и огорода

21:34

Вечеринки P.Diddy: в суде вспыли нечеловеческие подробности оргий

Реклама
21:15

Леся Никитюк жестко отбрила тех, кто хейтит ее за внешность: "Не узнаете правду"

20:57

Андрей Ермак провел телефонный разговор с Марко Рубио: подробности диалога

20:37

Рекордный урожай гарантирован: какие сорта картошки нужно высаживать в маеВидео

20:20

Путина уже предупредили - чем для России обернется отказ от прекращения огня

20:19

РФ стягивает силы и готовится к масштабному наступлению - FT

20:10

Почему цветы закрываются на ночь: биология сна растений и цветочные часы

20:10

Даже Гитлер и Сталин не вели себя настолько нагло, как Путинмнение

20:00

Плохие и хорошие соседи для капусты: советы от эксперта по чередованию культурВидео

19:54

Суд отказал в привлечении Коломойского к делу Порошенко по обжалованию санкций

19:36

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокусВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять