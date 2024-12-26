Укрпочта резко повышает тарифы: отправка каких посылок станет дороже

Укрпочта повысит тарифы на отправку посылок в 10 странах.

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Укрпочта повышает тарифы / Коллаж: Главред, фото: Укрпочта

Укрпочта уже в 2025 году увеличит стоимость тарифов на отправку посылок. Об этом заявила директор департамента международных операций компании Юлия Павленко, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что может вырасти стоимость отправки посылок в другие страны.

"У нас будет небольшая корреляция, но буквально по нескольким странам с большим плечом доставки. Стоимость доставки в другие страны не изменится или снизится, как в случае с Британией и США. Среди стран, для которых тариф будет незначительно повышен, - Туркменистан из-за необходимости делать большой крюк при авиасообщении. Мы как государственная компания не можем себе позволить работать в минус", - сказала Павленко.

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Тарифы на посылки до 10 кг вырастут в таких странах:

Армения;

Израиль;

Казахстан;

Кыргызстан;

Молдова;

Таджикистан;

Туркменистан.

Также ожидается повышение тарифов на:

EMS-отправления (посылки до 30 кг) в Польшу;

письма в весовой категории 1001-2000 граммов - на $2;

рекомендованные письма - до $3,5;

мелкие пакеты PRIME (вес 1-2 кг) для зон 1 и 3 - в среднем на 10%;

Укрпочта приравняет тарифы на посылки свыше 10 кг с объявленной ценностью к тарифам на посылки до 10 кг. Таким образом будет дешевле отправить посылки свыше 10 кг.

Напомним, мобильный оператор "Киевстар" анонсировал повышение тарифов в среднем на 25% с целью расширения услуг. Абоненты получат больше минут на звонки, дополнительные гигабайты интернета и возможность подключать безлимитные сервисы.

Интернет-услуги также могут подорожать на 10-15%. Украинские провайдеры будут вынуждены перейти на общую систему налогообложения, что приведёт к дополнительным расходам на администрирование налогов.

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Что такое "Укрпочта"? Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

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