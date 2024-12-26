Укрпочта резко повышает тарифы: отправка каких посылок станет дороже

Укрпочта уже в 2025 году увеличит стоимость тарифов на отправку посылок. Об этом заявила директор департамента международных операций компании Юлия Павленко, сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что может вырасти стоимость отправки посылок в другие страны.
"У нас будет небольшая корреляция, но буквально по нескольким странам с большим плечом доставки. Стоимость доставки в другие страны не изменится или снизится, как в случае с Британией и США. Среди стран, для которых тариф будет незначительно повышен, - Туркменистан из-за необходимости делать большой крюк при авиасообщении. Мы как государственная компания не можем себе позволить работать в минус", - сказала Павленко.
Тарифы на посылки до 10 кг вырастут в таких странах:
- Армения;
- Израиль;
- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Молдова;
- Таджикистан;
- Туркменистан.
Также ожидается повышение тарифов на:
- EMS-отправления (посылки до 30 кг) в Польшу;
- письма в весовой категории 1001-2000 граммов - на $2;
- рекомендованные письма - до $3,5;
- мелкие пакеты PRIME (вес 1-2 кг) для зон 1 и 3 - в среднем на 10%;
Укрпочта приравняет тарифы на посылки свыше 10 кг с объявленной ценностью к тарифам на посылки до 10 кг. Таким образом будет дешевле отправить посылки свыше 10 кг.
Напомним, мобильный оператор "Киевстар" анонсировал повышение тарифов в среднем на 25% с целью расширения услуг. Абоненты получат больше минут на звонки, дополнительные гигабайты интернета и возможность подключать безлимитные сервисы.
Интернет-услуги также могут подорожать на 10-15%. Украинские провайдеры будут вынуждены перейти на общую систему налогообложения, что приведёт к дополнительным расходам на администрирование налогов.
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Что такое "Укрпочта"?
Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.
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