Крупнейший оператор фиксированной связи повышает тарифы: сколько придется платить

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи повышает стоимость своих услуг с 1 января 2025 года.

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Крупнейший оператор фиксированной связи поднимает цены на услуги / Коллаж: Главред, фото: Укртелеком, pixabay.com

Вкратце:

"Укртелеком" повышает тарифы с 1 января 2025 года

Стоимость тарифов на фиксированную телефонную связь и проводное радио вырастет

Крупнейший оператор фиксированной связи Украины "Укртелеком" повысит тарифы на услуги. С 1 января 2025 года вырастет стоимость фиксированной телефонной связи и проводного радио. Об этом сообщила преслужба компании.

Тариф пакет "Простой" подорожает с 195 грн до 255 грн в месяц. Пакет "Простой минимальный" будет стоить 249 грн вместо 195 грн.

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Для пользователей пакета "Домашний базовый" стоимость вырастет до 325 грн, что на 70 грн больше предыдущей цены (255 грн). Тариф "Домашний безлимитный" также подорожает - клиентам придется платить 329 грн вместо 255 грн.

С нового года вырастет также стоимость проводного радио. Украинцам придется платить 189 грн в месяц вместо 145 грн.

Повышение тарифов в Украине - последние новости

Напомним, мобильный оператор "Киевстар" анонсировал повышение тарифов в среднем на 25% с целью расширения услуг. Абоненты получат больше минут на звонки, дополнительные гигабайты интернета и возможность подключать безлимитные сервисы.

Интернет-услуги также могут подорожать на 10-15%. Украинские провайдеры будут вынуждены перейти на общую систему налогообложения, что приведет к дополнительным расходам на администрирование налогов.

Как сообщал Главред, в Украине после завершения отопительного сезона 2024-2025 могут повысить тарифы на электроэнергию. Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко рассказал, что правительство может снова попытаться повысить тариф, как это произошло летом 2024 года.

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Что известно об "Укртелекоме"? "Укртелеком" (ПФТС: UTLM, Украинская биржа: UTLM) - украинская телекоммуникационная компания на рынке комплексных услуг, крупнейший в стране оператор фиксированной связи. Компания предоставляет практически все виды современных телекоммуникационных услуг - телефонная связь; доступ в Интернет; интерактивное телевидение, пишет Википедия.

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