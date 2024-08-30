Monobank 'лег': в работе мобильного приложения произошел сбой

Мобильное приложение банка перестало загружаться, также возникли проблемы с транзакциями.

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В работе Monobank произошел сбой / Коллаж: Главред, фото: monobank.ua, скриншот

В пятницу, 30 августа, в мобильном приложении Monobank произошел технический сбой. У пользователей возникли проблемы с доступом к приложению. Сооснователь Monobank Олег Гороховский подтвердил сбой в Telegram.

"У нас технический сбой:( Извините! Исправляем", - написал он.

Многие пользователи не смогли войти в приложение. Также появились трудности с проведением транзакций.

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Около 17:28 работу мобильного приложения удалось восстановить.

"Уже норм. Извиняюсь", - отметил Гороховский.

Что такое Monobank? Monobank (укр. монобанк) - украинский необанк, обслуживающий более 7 млн клиентов. Занимает № 2 в Google Play и № 2 в App Store среди самых популярных финансовых приложений Украины. Показатель ежедневно активных пользователей достигает 1,3 млн. Для работы используется банковская лицензия Универсал Банка, входящего в группу TAC и принадлежащего украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. В 2018 году был признан лучшим украинским FinTech-стартапом по версии PaySpace Magazine Awards и "Необанком года" от FinAwards, пишет Википедия.

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Напомним, утром 19 июля в системе "Новой Почты" произошел массовый сбой из-за технических проблем с программными обновлениями. Отделения временно не работают, клиенты имеют проблемы с терминалами. Пользователи Vodafone также столкнулись с трудностями - не удавалось совершить звонки и пополнить счет.

Также 19 июля глобальные учреждения от Азии до Америки, в частности крупные банки, СМИ и авиакомпании, подверглись массовому ИТ-сбою. Проблемы начались после сообщений от Microsoft о неполадках в онлайн-сервисах Azure и 365. Среди пострадавших были McDonald's, United Airlines и LSE Group, а также компания AGL Energy.

Как сообщал Главред, 8 июня в Telegram произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи не могут отправлять сообщения. Более 30 тысяч пользователей сообщили о проблемах. Жалобы поступали из США, Украины и других стран, таких как Швеция, Польша и Португалия.

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