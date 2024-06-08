Telegram 'лег': в работе мессенджера произошел самый масштабный сбой

Вечером субботы, 8 июня, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Возникли проблемы с подключением к сети, из-за чего пользователи не могут отправлять сообщения. Сбой подтверждают данные Downdetector.
Пользователи начали жаловаться на проблемы с работой мессенджера около 21:30. Согласно информации Downdetector, сейчас в Telegram наблюдается серьезный сбой.
Более 30 тысяч пользователей сообщили о проблемах:
- 67% жалуются на проблемы с интернет-соединением;
- 30% - на проблемы с приложением;
- 2% - на проблемы при входе;
- 1% - на проблемы с отправкой сообщений.
Согласно карте Downdetector, больше всего жалоб поступает из США, но в Украине проблемы с приложением также наблюдаются. Также о проблемах сообщали пользователи из Швеции, Албании, Литвы, Ливана, Польши, Португалии, Венгрии, Болгарии и других стран.
Что известно о сбое в Telegram
Проблемы с Telegram были небольшими в начале, однако ситуация быстро ухудшилась. Пользователи не могли открывать видео, также невозможно было пересылать сообщения из каналов в сохраненное или другим пользователям.
Прокрутка телеграм-канала до последних постов происходила с задержкой. Многие пользователи также отметили, что их сообщения не отправлялись, а система постоянно показывала "загрузка" или "обновление".
Из-за технического сбоя в Харькове часть людей не получили сообщение о воздушной тревоге, которую объявили в городе и области в 21:40. Позже тревогу объявили также на востоке и частично на юге Украины, о которой в Telegram также не удалось получить сообщение.
Около 23:00 мессенджер начал восстанавливать свою работу.
Что такое Telegram?
Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".
Сбои в работе мобильного оператора - хакерская атака на "Киевстар"
Напомним, утром 12 декабря мобильный оператор Киевстар столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи жалуются на отсутствие сети и невозможность совершения звонков, получая ответ "мобильная сеть недоступна". Официальный сайт компании также стал недоступным.
Также в Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему национальный роуминг перестал работать после сбоя в работе сети Киевстар. Проблема возникла из-за невозможности передачи сети Киевстар данных о своих абонентах другим операторам. Это также повлияло на другие сервисы, включая нацроуминг, однако это временная проблема, над решением которой работает команда Киевстар.
Как сообщал Главред, хакерская атака на Киевстар привела к отсутствию связи и интернета для пользователей, что является выгодным для России, как утверждает эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. Он считает, что эта атака имеет серьезный уровень угрозы.
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