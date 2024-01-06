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Как избавиться от мусора в Telegram и освободить место на телефоне: 5 рабочих шагов

Руслана Заклинская
6 января 2024, 21:50
Очистив Telegram от мусора и удалив ненужные чаты и сообщения, вы можете освободить значительный объем памяти на телефоне.
Как избавиться от мусора в Telegram и освободить место на телефоне: 5 рабочих шагов
Как очистить Telegram от мусора / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Telegram - популярный мессенджер, используемый для общения, обмена файлами и новостями. Со временем он может занимать значительное количество места на вашем телефоне из-за кеша, загруженных файлов и других дополнительных элементов.

Как очистить Телеграмм и освободить место на телефоне

Как и любое другое приложение, Телеграмм может занимать много места на телефоне. Это связано с тем, что он хранит в памяти телефона данные обо всех чатах, в которых вы участвуете, а также обо всех файлах, которые вы получаете и отправляете. Чтобы освободить место, следует выполнить несколько действий.

  • Удаление старых чатов и мультимедиа. Просмотрите чаты и удалите сообщения или файлы, которые вам больше не нужны.
  • Очистка кеша. В настройках телеграммы найдите параметр очистки кеша или временных файлов.

Как очистить телеграмм от мусора

Прежде всего, нужно очистить кеш Телеграмм. Кеш - это временные файлы, используемые для ускорения работы мессенджера. Очистить кеш можно так:

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  1. Откройте Telegram.
  2. Нажмите на кнопку меню (три горизонтальные линии) в левом верхнем углу.
  3. Выберите "Настройки".
  4. Выберите "Данные и хранилище".
  5. Нажмите "Использование хранилища".
  6. Нажмите на "Очистить кеш".

Это очистит все временные файлы Телеграмм, освободив тем самым место на телефоне.

Удалите ненужные чаты. Если вы не используете определенные чаты, Вы можете удалить их. Это освободит место на телефоне и уменьшит размер Телеграмм. Чтобы удалить чат, выполните следующие действия:

  1. В чате, который вы хотите удалить, нажмите на название чата.
  2. В меню нажмите "Удалить чат".
  3. Подтвердите удаление.

Если вы получаете или отправляете много файлов через Телеграмм, они могут занимать много места на телефоне. Чтобы освободить место, вы можете удалить ненужные файлы. Для этого в чате, в котором вы получили или отправили файл, нажмите на файл. Затем в меню нажмите "Удалить".

Как сделать, чтобы Телеграмм не занимал много места

Ограничьте количество загружаемых файлов. Настройте Телеграмм так, чтобы она не загружала все файлы автоматически.

Также вы можете отредактировать настройки Кеша. Установите ограничение на размер кеша, который Телеграмм может использовать.

Чтобы не хранить данные Телеграмм на своем телефоне, вы можете использовать облачное хранилище. Для этого Вам необходимо создать учетную запись в облаке, например, в Google Диске или iCloud, и настроить синхронизацию данных Телеграмм с облаком.

Почему Телеграмм много весит даже после очистки кеша

Telegram сохраняет на телефоне все сообщения, даже те, которые вы уже удалили. Это сделано для того, чтобы вы могли восстановить их в случае необходимости. Если вы хотите, чтобы Telegram занимал меньше места, вы можете удалить все сообщения, которые вам не нужны.

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