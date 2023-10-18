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Как зарядить телефон без света: 4 способы, которые выручат всегда

Сергей Кущ
18 октября 2023, 11:27 обновлено 18 октября, 11:27
Существует несколько способов, которые могут вам помочь.
Как зарядить телефон без света
Как зарядить телефон без света / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Почти всю прошлую зиму российские оккупанты наносили удары по украинских объектах инфраструктуры. В итоге миллионы украинцев сидели без электричества и не могли даже зарядить телефон.

В Украине уже составили графики отключения электричества на эту зиму - в некоторых регионах его не будет по 7 часов подряд. Поэтому важно знать, как зарядить телефон, если нет света. Мы нашли несколько способов, которые помогут вам в этом.

Как зарядить телефон без света в домашних условиях?

Первый (и самый банальный) - это повербанк. Но бывает, что он разряжен так же, как и телефон, поэтому это не всегда надежный способ зарядить телефон. Поэтому можно использовать автомобиль или ноутбук.

видео дня

Как зарядить смартфон, если дома нет света?

Существует еще несколько способов, которые могут вам помочь:

  • Беспроводная колонка: Беспроводная колонка работает подобно портативному зарядному устройству. Хотя она, возможно, не зарядит ваш телефон на 100%, она точно поможет вам, если нет доступа к электроэнергии.
  • Генератор или портативная зарядная станция: Рассмотрите возможность приобретения генератора или компактной портативной зарядной станции. Эти устройства помогут зарядить не только ваш телефон, но и будут дополнительным источником энергии, когда у вас нет доступа к электричеству.

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