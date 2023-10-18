Как зарядить телефон без света: 4 способы, которые выручат всегда

Существует несколько способов, которые могут вам помочь.

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Как зарядить телефон без света / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Почти всю прошлую зиму российские оккупанты наносили удары по украинских объектах инфраструктуры. В итоге миллионы украинцев сидели без электричества и не могли даже зарядить телефон.

В Украине уже составили графики отключения электричества на эту зиму - в некоторых регионах его не будет по 7 часов подряд. Поэтому важно знать, как зарядить телефон, если нет света. Мы нашли несколько способов, которые помогут вам в этом.

Как зарядить телефон без света в домашних условиях?

Первый (и самый банальный) - это повербанк. Но бывает, что он разряжен так же, как и телефон, поэтому это не всегда надежный способ зарядить телефон. Поэтому можно использовать автомобиль или ноутбук.

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Как зарядить смартфон, если дома нет света?

Существует еще несколько способов, которые могут вам помочь:

Беспроводная колонка: Беспроводная колонка работает подобно портативному зарядному устройству. Хотя она, возможно, не зарядит ваш телефон на 100%, она точно поможет вам, если нет доступа к электроэнергии.

Беспроводная колонка работает подобно портативному зарядному устройству. Хотя она, возможно, не зарядит ваш телефон на 100%, она точно поможет вам, если нет доступа к электроэнергии. Генератор или портативная зарядная станция: Рассмотрите возможность приобретения генератора или компактной портативной зарядной станции. Эти устройства помогут зарядить не только ваш телефон, но и будут дополнительным источником энергии, когда у вас нет доступа к электричеству.

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