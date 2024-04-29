Запрет Telegram в Украине. Повторит ли мессенджер судьбу ВКонтакте

Главная претензия украинских властей к мессенджеру с российскими корнями состоит в распространении с его помощью антиукраинских нарративов.

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В Украине обсуждают запрет Telegram / Главред

На третьем году полномасштабной войны с Россией украинские парламентарии задумались о запрете мессенджера Telegram в Украине. За это время популярный мессенджер в Украине неоднократно называли одной из главных угроз нацбезопасности, а в последнее время разговоры о запрете соцсети вышли на новый уровень и рискуют кристаллизоваться в соответствующий законопроект. Главред узнавал, возможно ли полностью запретить Telegram.

Почему хотят запретить Telegram

Главная претензия украинских властей к мессенджеру с российскими корнями состоит в распространении с его помощью антиукраинских нарративов.

"Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальные. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, вопросе к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос нужно давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет", - говорил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. При этом он уточнил, что переговоры с Telegram проходят "тяжелее всего".

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К слову, сопротивление блокировкам подтверждает и основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, компания Apple требует от администрации мессенджера заблокировать в Украине доступ к некоторым пророссийским каналам. При этом Дуров подчеркнул, что блокировка если и произойдет, то для "пользователей iPhone с украинскими SIM-картами". То есть, сами каналы не будут удалены из мессенджера. К ним все еще можно будет получить доступ через веб-версию или на Android.

"Мы получаем официальные письма от Apple, в которых указывается, что определенные изменения здесь могут быть неизбежны, по крайней мере, для пользователей, заходящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. Как я объяснил в своем интервью, чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы, поступающие из магазинов приложений – написал создатель мессенджера на своем канале.

По словам Дурова, Telegram блокирует аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов, или публикуют личные данные людей с призывами к насилию против них.

28 апреля стало известно, что администрация мессенджера заблокировала боты украинских спецслужб для передачи координат, которые помогали корректировать огонь по оккупантам.

В частности, речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры "єВорог". Как уточнили в ГУР Украины, руководство платформы заблокировало официальные боты "вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram официально декларировало". Вскоре боты вновь возобновили работу.

Заблокировать Telegram в Украине невозможно?

В то же время, как уточнял глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко, запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно, и этот вопрос не стоит. Но при этом есть инструмент для блокировки отдельных Telegram-каналов в Украине. Ранее ГУР приводил список из как минимум 100 каналов (его периодически дополняют), которые причастны к российским спецслужбам.

"Читать медиа, пользоваться мессенджером в общении и пересылать чувствительные документы – это разные вещи. И на это нужно обращать внимание. Проукраинские медиа в ТГ [Telegram] выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. И это важная составляющая инфобезопасности. Просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО", - сказал Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

"Для блокирования Telegram нужно иметь четкую аргументацию – решение СНБО по санкциям, например. А для этого должна произойти серьезная критическая ситуация с утечкой информации. Очень бы не хотелось, чтобы это произошло, поэтому нам нужно сделать выбор", – заявлял глава комитета ВРУ по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В чем отличие блокировки Telegram от ВКонтакте

Параллельно с этим депутаты разрабатывают законопроект об усилении ответственности за распространение российской пропаганды в медиа во время войны. Однако далеко не факт, что блокирование соцсетей отдельным законом улучшит ситуацию.

По словам эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна, с технической точки зрения заблокировать Telegram не так уж просто.

"У нас уже было блокирование ВКонтакте и Одноклассников. Но кто хочет, просто скачивает себе VPN и заходить без каких-либо ограничений. Это тот случай, когда блокирование происходило по домену – каждый из украинских провайдеров вписал себе запрет, и когда пользователь с украинским IP-адресом хотел попасть на сайт, им показывалась "заглушка". Никаких разъяснений не было, каждый провайдер исполнял это, как хотел. На этом примере показано, какими неэффективными могут быть блокировки",- говорит Корсун "Главреду".

И добавляет, что в случае с Telegram повлиять на него можно только с помощью международных правовых механизмов, и эффективнее бороться не за против всей соцсети сразу, а против отдельных каналов.

Кто такой Константин Корсун Константин Корсун - известный в Украине эксперт по кибербезопасности. В 1993-м окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище и начал службу в СБУ. В 1996-м окончил Национальную академию СБУ. В 2000-м участвовал в создании первого подразделения противодействия компьютерной преступности в СБУ. С 2005-го по 2009-й служил в департаменте безопасности информационно-телекоммуникационных систем Госспецсвязи, создавал CERT-UA и занимался его международной сертификацией. С 2009-го по 2014-й был руководителем украинского офиса компании iSIGHT Partners Europe.

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