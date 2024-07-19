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В работе "Новой почты", мобильного оператора и банка произошел масштабный сбой

Анна Косик
19 июля 2024, 09:57
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В компаниях сообщили о причинах неисправностей и работают над полноценным восстановлением работы.
Новая почта, телефон
Украинцы жалуются на сбои в работе нескольких компаний / Коллаж: Главред, фото: flickr

Утром, 19 июля, в системе "Новой Почты" произошел массовый сбой. Появилась информация, что отделения временно не работают, клиенты сообщали о проблемах в работе терминалов. Впоследствии представители компании объяснили, что произошло и долго ли продлятся неудобства.

"Новая почта" сообщила в Telegram, что в работе системы по обслуживанию клиентов произошел технический сбой. Причиной этого стали некоторые программные обновления.

"Причины уже выяснены. Работа будет восстановлена в ближайшее время. Как только поднимемся - обязательно проинформируем", - говорится в сообщении.

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Оружие в работе заметили и пользователи мобильного оператора Vodafone. Клиенты не могут совершить звонок и пополнить счет. В компании пока не прокомментировали, с чем это связано.

О технических трудностях заявил еще и Sense Bank. В Facebook они сообщили, что цифровой банк сейчас переживает незапланированный технический перерыв. Работники активно работают над восстановлением всех сервисов.

"Что не работает: отображение продуктов, карточек и счетов, переводы и обмен валют, оплата услуг, покупка облигаций и автогражданки, открытие депозитов и кредитов, сборки и справки", - говорится в сообщении.

Что такое "Новая почта"?

"Новая почта" - украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.

Что известно о "Новой почте" в условиях российско-украинской войны

Напомним, в октябре 2023 года оккупационные войска ударили ракетой по гражданскому объекту на Харьковщине. Тогда российская ракета ударила по терминалу "Новой почты", где погибли работники компании.
После этой циничной атаки министерство обороны России решило не упоминать об ударе ракетой по терминалу Новой почты в Харьковской области в своей ежедневной сводке.

После трагедии "Новая почта" не прекратила работу и уже в ноябре 2023 к компании сообщили о намерениях сократить время доставки по стране еще на два часа. В комментарии Forbes владельцы отметили, что с привычных 24 часов срок доставки сократится до 22 в 2024 году.

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