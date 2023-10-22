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"Скромно" умолчали: у Шойгу не вспомнили об ударе по Новой почте в своих отчетах

Яна Ставская
22 октября 2023, 15:14 обновлено 22 октября, 15:20
Удалось идентифицировать уже пять погибших в результате российского удара. 17 человек пострадали.
'Скромно' умолчали: у Шойгу не вспомнили об ударе по Новой почте в своих отчетах
РФ ударила ракетами по Новой почте / Коллаж Главреда. Фото: ГСЧС, скриншот

Министерство обороны России решило не вспоминать об ударе ракетой по терминалу Новой почты в Харьковской области в своей ежедневной сводке. Хотя кремлевские пропагандисты перед этим утверждали, что в результате атаки было поражено какое-то хранившееся на гражданском объекте "вооружение" ВСУ.

В ежедневном отчете МО России взяло на себя публичную ответственность за удары по Кривому Рогу и атаку на Хмельницкую область. И, хотя в Генштабе отмечали, что ПВО удалось перехватить над Хмельницкой областью все воздушные цели, пропагандисты утверждают обратное.

У Шойгу выдумали уничтоженные авиационные средства поражения ВС Украины на аэродроме Староконстантинова.

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Главред уже писал, как России удается "выходить" на такие цифры.

Кроме того, в список "побед" российские пропагандисты записали еще три Миг-29, один Су-25 и "перехваченные" снаряды HIMARS.

Никаких упоминаний об ударе по терминалу Новой почты в отчетах страны-агрессора не содержится.

Удар по Новой почте в Харьковской области

В суботу вечером, 21 октября, российские оккупанты ударили ракетой по терминалу Новой почты в Харьковской области.

В настоящее время известно о 17 пострадавших, по состоянию на утро 22 октября удалось идентифицировать 5 погибших.

Компания объявила траур по погибшим. Вместе с тем, российские пропагандисты радуются удару по гражданскому объекту, утверждая, что там, мол, хранилось какое-то оружие.

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Кривому Рогу: пострадал промышленный объект, возник пожар. В результате ночного удара по городу никто не пострадал.

Кроме того, в ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. В результате атаки погибли пять человек, еще пятеро попали в больницу с ранениями.

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