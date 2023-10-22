'Скромно' умолчали: у Шойгу не вспомнили об ударе по Новой почте в своих отчетах

Министерство обороны России решило не вспоминать об ударе ракетой по терминалу Новой почты в Харьковской области в своей ежедневной сводке. Хотя кремлевские пропагандисты перед этим утверждали, что в результате атаки было поражено какое-то хранившееся на гражданском объекте "вооружение" ВСУ.
В ежедневном отчете МО России взяло на себя публичную ответственность за удары по Кривому Рогу и атаку на Хмельницкую область. И, хотя в Генштабе отмечали, что ПВО удалось перехватить над Хмельницкой областью все воздушные цели, пропагандисты утверждают обратное.
У Шойгу выдумали уничтоженные авиационные средства поражения ВС Украины на аэродроме Староконстантинова.
Главред уже писал, как России удается "выходить" на такие цифры.
Кроме того, в список "побед" российские пропагандисты записали еще три Миг-29, один Су-25 и "перехваченные" снаряды HIMARS.
Никаких упоминаний об ударе по терминалу Новой почты в отчетах страны-агрессора не содержится.
Удар по Новой почте в Харьковской области
В суботу вечером, 21 октября, российские оккупанты ударили ракетой по терминалу Новой почты в Харьковской области.
В настоящее время известно о 17 пострадавших, по состоянию на утро 22 октября удалось идентифицировать 5 погибших.
Компания объявила траур по погибшим. Вместе с тем, российские пропагандисты радуются удару по гражданскому объекту, утверждая, что там, мол, хранилось какое-то оружие.
Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Кривому Рогу: пострадал промышленный объект, возник пожар. В результате ночного удара по городу никто не пострадал.
Кроме того, в ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. В результате атаки погибли пять человек, еще пятеро попали в больницу с ранениями.
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