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Facebook и Instagram не работают: глобальный сбой "положил" самые популярные соцсети

Ангелина Подвысоцкая
5 марта 2024, 18:26обновлено 5 марта, 19:19
Пользователи приложений корпорации Meta не могут зайти на свои аккаунты в соцсетях.
Facebook
Произошел глобальный сбой в Google, Meta и не только / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/LoboStudioHamburg

В мире произошел глобальный сбой, в результате которого не работают одни из самых популярных соцсетей и приложений. Данные о сбоях опубликовали на сайте downdetector.

По состоянию на 18:00 5 марта в мире "лежит" Facebook, Instagram, которые принадлежат американской корпорации Meta. Пользователей, которые были зарегистрированы в Facebook, "выбросило" из аккаунтов, а в Instagram появляется окно, указывающее на то, что в данный момент невозможно загрузить страницу.

Также сбой произошел и в Google, YouTube, Discord, Twitter и многих других. За последние 24 часа были зафиксированы жалобы:

видео дня
  • Facebook - 579 668
  • Instagram - 91 548
  • Google - 1 130
  • YouTube - 4 854
сбой
Произошел глобальный сбой в Google, Meta и не только / фото: скриншот downdetector

Пользователи Telegram заметили неполадки и в этом приложении. Многие отмечают, что оно долго "думает".

Из-за чего мог произойти сбой

По данным гонконгской компании HGC Global Communications Limited, в Красном море были перебиты четыре подводных телекоммуникационных кабеля из 15-ти. Они соединяют Европу, Африку и Азию. На них приходится 25% трафика в регионе.

Представитель HGC рассказал агентству АР о том, что повреждения находятся в южной части Красного моря, которую контролирует Йемен. Таким образом можно предположить, что именно хуситы перебили кабели еще 24 февраля. Однако пока неизвестно, как именно они были повреждены. Не исключается и вариант, что эти кабели могли быть повреждены якорем.

Отмечается, что уничтожение кабелей произошло через несколько недель после того, как официальное правительство Йемена предупредило о возможном нападении повстанцев-хуситов на кабели. Они продолжают атаковать корабли и суда в Красном море. В то же время лидер йеменских повстанцев Абдель Малек аль-Хути отбрасывает все обвинения.

Представитель южноафриканской Seacom сообщил CNN, что работы по восстановлению удастся начать лишь через месяц. Такая задержка связана с необходимостью получить разрешение для подводных работ, а эта процедура в данном регионе занимает много времени. Пока кабели не будут восстановлены, весь интернет-трафик будет перенаправлен.

Кто такие хуситы?

Хуситы - военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена. Группа названа по имени ее основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, которого убила йеменская армия в сентябре 2004 года. Он поднял антиправительственный мятеж и обвинил власти Йемена в дискриминации зейдитского населения. В феврале 2010 года между хуситами и властями Йемена было подписано соглашение о прекращении огня.

В ноябре 2014 года Совет Безопасности ООН наложил санкции на военных лидеров группировки Абдель-Халида аль-Хуси и Абдаллаха Яхью аль-Хакима за "угрозу миру, стабильности страны, и препятствие политическому процессу". 19 октября 2023 года, в разгар войны между Израилем и ХАМАС, ранее захватившие власть хуситы вступили в войну на стороне ХАМАС. Они применили против Израиля ракеты и беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Википедия.

Атаки на корабли в Красном море

Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, нацелились на судоходные пути по Красному морю, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинской исламистской группировке ХАМАС. Эти нападения нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией.

Хуситы стали преследовать коммерческие суда после того, Израиль начал воздушную и наземную кампанию в Секторе Газа. Повстанцы пообещали не останавливаться до тех пор, пока Израиль не прекратит атаку.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удары по целям, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене. Взрывы прогремели в Ходейде, Таисе, Сааде. Эту информацию официально подтвердил глава Белого дома Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день осуществили очередные удары по позициям боевиков. Также США ввели санкции против ключевых лиц йеменских хуситов за их поддержку террористических актов против торгового судоходства в Красном море.

25 января США призвали Китай убедить Иран повлиять на хуситов и уговорить их прекратить атаки.

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