У Киевстар снова сбой, не работает связь и мобильное приложение: что известно

Компания Киевстар делает все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее.

https://glavred.info/ukraine/u-kievstar-snova-sboy-ne-rabotaet-svyaz-i-mobilnoe-predlozhenie-chto-izvestno-10526462.html Ссылка скопирована

Киевстар сообщил о проблемах со связью на западе и юге Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пользователи мобильной сети Киевстар утром 20 декабря снова сообщили о проблемах со связью и интернетом. В компании подтвердили сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в западных и южных областях.

"Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины", - говорится в сообщении компании в Facebook.

В Киевстар отметили, что специалисты компании работают над обновлением сервисов.

видео дня

"Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Просим прощения за неудобства", - добавили в компании.

Хакерская атака на Киевстар

Рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране.

Часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работали из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.

Персональные данные абонентов Киевстара не попали в руки злоумышленников.

15 декабря украинский оператор мобильной связи Киевстар стабилизировал связь в Киеве и возобновил услугу международного голосового роуминга.

СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.