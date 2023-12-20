У Киевстар снова сбой, не работает связь и мобильное приложение: что известно

Пользователи мобильной сети Киевстар утром 20 декабря снова сообщили о проблемах со связью и интернетом. В компании подтвердили сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в западных и южных областях.
"Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины", - говорится в сообщении компании в Facebook.
В Киевстар отметили, что специалисты компании работают над обновлением сервисов.
"Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Просим прощения за неудобства", - добавили в компании.
Хакерская атака на Киевстар
Рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране.
Часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работали из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar.
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.
Персональные данные абонентов Киевстара не попали в руки злоумышленников.
15 декабря украинский оператор мобильной связи Киевстар стабилизировал связь в Киеве и возобновил услугу международного голосового роуминга.
СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.
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