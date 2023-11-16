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В Новой почте сообщили о важных изменениях в схеме доставки

Елизавета Бельмас
16 ноября 2023, 19:51
Новая почта готовит изменения, которые коснутся каждого клиента частного оператора.
В Новой почте сообщили о важных изменениях в схеме доставки
В Новой почте сообщили о важных изменениях в схеме доставки / коллаж: Главред, фото: pexels, capital.ua

В компании сообщили о намерениях сократить время доставки по стране ещё на два часа. Об этом сообщил совладелец компании изданию Forbes.

Теперь срок доставки с привычных 24 часов сократится до 22. Произойти это должно в 2024 году.

"В 2024-м "Новая почта" планирует построить 10 новых сортировочных центров и расширить свою сеть еще на 3000 отделений и 5000 почтоматов. Также сроки доставки по Украине должны сократиться на 2 часа, до 22 часов, - сообщили в компании перевозчика.

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Что изменилось в компании в 2023 году

Однако за качество и скорость доставки клиенты Новой почты платят немного больше, чем конкурентам. С 1 января 2023 года минимальный тариф стал дороже на 17% и вырос в цене до 70 грн. Именно такую сумму отправитель заплатит за посылку до 2 кг между отделениями и почтаматами между городами. При этом стоимость такой же услуги в Укрпочте и Meest составляет 35 и 65 грн соответственно.

Напомним, компании группы Новая почта за первое полугодие 2023 года перечислили в бюджеты всех уровней 5,1 млрд грн налогов, что значительно превышает показатель первого полугодия 2022 года – 2,9 млрд грн.

Также, национальный почтовый оператор Укрпочта повысил тарифы стандартной доставки в пределах Украины. Об изменении тарифов на услуги сообщили в пресс-службе Укрпочты. Отмечается, что тарифы Укрпочты поднимаются в среднем на 14% и в пределах области – на 13%.

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доставка Новая почта
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