Укрпочта ввела новые тарифы: главные изменения в условиях доставки

Укрпочта поднимает тарифы / УНИАН

Национальный почтовый оператор Укрпочта повысил тарифы стандартной доставки в пределах Украины.

Об изменении тарифов на услуги сообщили в пресс-службе Укрпочты.

Отмечается, что тарифы Укрпочты поднимаются в среднем на 14% и в пределах области – на 13%.

"Пересмотр тарифов вызван прежде всего увеличением логистических затрат на доставку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что даже после пересмотра стоимости тарифы "Укрпочты" остаются ниже по сравнению с конкурентами:

отправление весом до 1 кг в пределах Украины, которое ранее стоило 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн;

доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн по сравнению с 65 грн до пересмотра тарифов.

Также ожидается подорожание услуги "Укрпочта Экспресс":

услуга подорожает в среднем 14% для пересылки в пределах области;

на 16% подорожает пересылка в пределах Украины;

посылка до 1 кг по Украине стоившая 39 грн. с 1 июля будет стоить 45 грн.

стоимость пересылки документов вырастет на 14%;

стоимость международных отправлений останется неизменной.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что "Укрпочта" будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во всех областных центрах, а также в городах: Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог, в выделенных отделениях для таких отправлений.

Читайте еще: