Укрпочта ввела новые тарифы: главные изменения в условиях доставки

Пересмотр тарифов вызван прежде всего увеличением логистических затрат на доставку, говорят вУкрпочте.
Национальный почтовый оператор Укрпочта повысил тарифы стандартной доставки в пределах Украины.
Об изменении тарифов на услуги сообщили в пресс-службе Укрпочты.
Отмечается, что тарифы Укрпочты поднимаются в среднем на 14% и в пределах области – на 13%.
"Пересмотр тарифов вызван прежде всего увеличением логистических затрат на доставку", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что даже после пересмотра стоимости тарифы "Укрпочты" остаются ниже по сравнению с конкурентами:
- отправление весом до 1 кг в пределах Украины, которое ранее стоило 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн;
- доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн по сравнению с 65 грн до пересмотра тарифов.
Также ожидается подорожание услуги "Укрпочта Экспресс":
- услуга подорожает в среднем 14% для пересылки в пределах области;
- на 16% подорожает пересылка в пределах Украины;
- посылка до 1 кг по Украине стоившая 39 грн. с 1 июля будет стоить 45 грн.
- стоимость пересылки документов вырастет на 14%;
- стоимость международных отправлений останется неизменной.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что "Укрпочта" будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во всех областных центрах, а также в городах: Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог, в выделенных отделениях для таких отправлений.
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