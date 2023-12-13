Масштабный сбой 'Киевстара': в компании допускают работу диверсанта

Остальные услуги компания намерена возобновить в течение этой ночи

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12 декабря во всех городах Украины "легла"связь "Киевстара" / Коллаж Главреда, фото ua.depositphotos.com

Защита "Киевстар" было поражено из-за скомпроментированной учетной записи одного из сотрудников, цитирует гендиректора компании Интерфакс-Украина.

"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло из-за того, что учетная запись была скомпрометирована, учетная запись кого-то из сотрудников была скомпрометирована, и враг смог попасть в середину инфраструктуры компании. Об этом ведется следствие", - сказал Комаров.

Результаты следствия пока неизвестны.

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Президент "Киевстара" сказал, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, которые "условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".

По словам Комарова, компания использует самые современные технологии от глобальных поставщиков, чтобы держать периметр компании закрытым от киберугроз.

"Мы не первый год сталкиваемся с угрозой.... с начала войны отбили примерно 500 более-менее серьезных атак", - заявил он.

На первом этапе компании удалось восстановить голосовые услуги, а остальное она сможет восстановить в течение ночи.

Атака на "Киевстар"

12 декабря во всех городах Украины "легла" связь "Киевстара". В Минцифры тогда заявили, что отключили абонентов от национального роуминга.

Проблема со связью повлияла и на другие сервисы - в некоторых городах не работала воздушная тревога и появились проблемы с уличным освещением.

В компании пожаловались на масштабную кибератаку, в результате которой была разрушена часть IT-инфраструктуры.

СБУ открыла производство по 8 статьям, в частности о государственной измене. Российские спецслужбы взяли на себя ответственность за проведенную атаку.

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