Киевстар резко повышает тарифы: сколько теперь придется платить украинцам

Самое главное:
- "Киевстар" повышает тарифы на 25%
- Мобильный оператор планирует предоставлять больше услуг
Крупнейший мобильный оператор "Киевстар" готов предоставить абонентам больше услуг и бонусов, поэтому в среднем на 25% повышает плату за услуги.
Такой информацией поделились в пресс-службе "Киевстара" в ответ на запрос информационного агентства "Интерфакс-Украина".
"Киевстар" всегда стремится предоставлять качественную связь, стабильный интернет и дополнительные сервисы, которые отвечают современным потребностям наших абонентов. Именно поэтому компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит еще часть тарифов предоплаты. В среднем цена изменится на 25% к стоимости тарифа", - сообщили в пресс-службе "Киевстара".
Какие новые преимущества и услуги получат абоненты "Киевстар"?
Отмечается, что теперь абоненты будут иметь доступ к большему количеству преимуществ и услуг в тарифе. Речь идет про:
- дополнительные минуты для звонков на другие сети;
- дополнительные гигабайты мобильного интернета;
- возможности подключать дополнительные безлимитные сервисы.
У кого изменились тарифы "Киевстар"?
Стоит указать, что уже изменились тарифы в рамках тарифных планов: "LOVE UA Свет Контракт 2023", "ВАШ Регион", "ВАШ Оптимум", Smart Max, "ВАШ Премиум", "ВАШ Премиум+".
Также в планах появились акционные суперсилы: безлимитный интернет, безлимитные звонки и безлимитные SMS, которые можно подключить до 30 июня 2025 года включительно.
Кроме этого, закрыты тарифные планы: "ВАШ Выбор", Smart, Киевстар 4G, "Безлим", "Киевстар 4G Extra+ 2018", "LOVE UA Магнит Контракт 2023".
Теперь, как сообщили в пресс-службе, компания предлагает пользователям этих тарифов другие, которые будут более приближены к их потребительским потребностям.
Почему тарифы "Киевстар" меняются?
Изменения тарифных планов зависят от ряда факторов.
- Учитываются рост объемов потребления услуг.
- Некоторые тарифы длительное время оставались неизменными.
- Тарифные предложения периодически оптимизируются, закрывая отдельные планы для новых подключений, чтобы обеспечить эффективность обслуживания и операционной деятельности.
Часть тарифов оставалась неизменной более года, а некоторые не обновлялись с начала полномасштабного вторжения. Причинами пересмотра тарифов стали рост потребления услуг, экономические факторы и необходимость обеспечения сети альтернативными источниками питания. В компании подчеркивают, что эти изменения являются вынужденным шагом для поддержания стабильности и надежности услуг.
Как изменить тариф "Киевстар" самостоятельно?
Важно указать, что абоненты имеют возможность самостоятельно выбрать тариф, который соответствует их потребностям и бюджету.
Изменить тариф можно в разделе "Тарифы" на официальном сайте компании, через приложение "Мой Киевстар" или в фирменных магазинах.
Напомним, что еще в начале 2024 года произошло предварительное повышение тарифов для отдельных категорий клиентов. В компании отмечают, что изменения происходят постепенно и поэтапно для разных групп пользователей.
Согласно данным Госстата, с начала года стоимость телекоммуникационных услуг выросла на 4,3%, тогда как цены на электроэнергию повысились на 63,6%, коммунальные услуги - на 18,6%, а продукты питания - на 10,8%.
"Пересмотр тарифов позволит компании продолжать инвестировать в совершенствование сети и обеспечение стабильной связи для наших абонентов. Благодаря этим изменениям мы сможем еще активнее работать над энергоустойчивостью, поддержкой бесперебойной работы сети, развитием 4G и строительством новых базовых станций по всей стране, чтобы наши услуги становились еще доступнее и качественнее", - сообщили в пресс-службе "Киевстара".
Пока трудно дать четкий прогноз, как ситуация будет развиваться в 2025 году. Однако в компании отметили, что "точных дат или перечня тарифов, которые могут измениться, нет".
"Мы всегда руководствуемся принципами прозрачности и информируем абонентов заранее, если такие изменения планируются", - отметили в пресс-службе мобильного оператора.
Тарифы - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, в правительстве сделали заявление относительно повышения тарифов на свет, газ и тепло в Украине. Стало известно, что для украинцев будут действовать еще 7 программ "Зимней поддержки".
Кроме этого, тарифы на электроэнергию также будут расти. Однако это может произойти уже после завершения отопительного сезона.
В свою очередь народный депутат Богдан Кицак заявил, что тариф на свет существенно возрастет. Он объясняет, что Украина должна привести экономические процессы в соответствие со стандартами ЕС.
Другие экономические новости:
- Уже в 2,7 раза дороже: в Украине резко "прыгнула" цена на популярный овощ
- Почти 1000 гривен на приобретение книг: как получить финансовую помощь от государства
- Дешевле, чем в прошлом году: в Украине стремительно "падает" цена на популярный овощ
Что известно о Киевстар?
ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине.
12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред