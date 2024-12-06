Киевстар резко повышает тарифы: сколько теперь придется платить украинцам

Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов.

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"Киевстар" повышает тарифы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/kyivstar

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"Киевстар" повышает тарифы на 25%

Мобильный оператор планирует предоставлять больше услуг

Крупнейший мобильный оператор "Киевстар" готов предоставить абонентам больше услуг и бонусов, поэтому в среднем на 25% повышает плату за услуги.

Такой информацией поделились в пресс-службе "Киевстара" в ответ на запрос информационного агентства "Интерфакс-Украина".

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"Киевстар" всегда стремится предоставлять качественную связь, стабильный интернет и дополнительные сервисы, которые отвечают современным потребностям наших абонентов. Именно поэтому компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит еще часть тарифов предоплаты. В среднем цена изменится на 25% к стоимости тарифа", - сообщили в пресс-службе "Киевстара".

Какие новые преимущества и услуги получат абоненты "Киевстар"?

Отмечается, что теперь абоненты будут иметь доступ к большему количеству преимуществ и услуг в тарифе. Речь идет про:

дополнительные минуты для звонков на другие сети;

дополнительные гигабайты мобильного интернета;

возможности подключать дополнительные безлимитные сервисы.

У кого изменились тарифы "Киевстар"?

Стоит указать, что уже изменились тарифы в рамках тарифных планов: "LOVE UA Свет Контракт 2023", "ВАШ Регион", "ВАШ Оптимум", Smart Max, "ВАШ Премиум", "ВАШ Премиум+".

Также в планах появились акционные суперсилы: безлимитный интернет, безлимитные звонки и безлимитные SMS, которые можно подключить до 30 июня 2025 года включительно.

Кроме этого, закрыты тарифные планы: "ВАШ Выбор", Smart, Киевстар 4G, "Безлим", "Киевстар 4G Extra+ 2018", "LOVE UA Магнит Контракт 2023".

Теперь, как сообщили в пресс-службе, компания предлагает пользователям этих тарифов другие, которые будут более приближены к их потребительским потребностям.

Почему тарифы "Киевстар" меняются?

Изменения тарифных планов зависят от ряда факторов.

Учитываются рост объемов потребления услуг.

Некоторые тарифы длительное время оставались неизменными.

Тарифные предложения периодически оптимизируются, закрывая отдельные планы для новых подключений, чтобы обеспечить эффективность обслуживания и операционной деятельности.

Часть тарифов оставалась неизменной более года, а некоторые не обновлялись с начала полномасштабного вторжения. Причинами пересмотра тарифов стали рост потребления услуг, экономические факторы и необходимость обеспечения сети альтернативными источниками питания. В компании подчеркивают, что эти изменения являются вынужденным шагом для поддержания стабильности и надежности услуг.

Как изменить тариф "Киевстар" самостоятельно?

Важно указать, что абоненты имеют возможность самостоятельно выбрать тариф, который соответствует их потребностям и бюджету.

Изменить тариф можно в разделе "Тарифы" на официальном сайте компании, через приложение "Мой Киевстар" или в фирменных магазинах.

Напомним, что еще в начале 2024 года произошло предварительное повышение тарифов для отдельных категорий клиентов. В компании отмечают, что изменения происходят постепенно и поэтапно для разных групп пользователей.

Согласно данным Госстата, с начала года стоимость телекоммуникационных услуг выросла на 4,3%, тогда как цены на электроэнергию повысились на 63,6%, коммунальные услуги - на 18,6%, а продукты питания - на 10,8%.

"Пересмотр тарифов позволит компании продолжать инвестировать в совершенствование сети и обеспечение стабильной связи для наших абонентов. Благодаря этим изменениям мы сможем еще активнее работать над энергоустойчивостью, поддержкой бесперебойной работы сети, развитием 4G и строительством новых базовых станций по всей стране, чтобы наши услуги становились еще доступнее и качественнее", - сообщили в пресс-службе "Киевстара".

Пока трудно дать четкий прогноз, как ситуация будет развиваться в 2025 году. Однако в компании отметили, что "точных дат или перечня тарифов, которые могут измениться, нет".

"Мы всегда руководствуемся принципами прозрачности и информируем абонентов заранее, если такие изменения планируются", - отметили в пресс-службе мобильного оператора.

Тарифы - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в правительстве сделали заявление относительно повышения тарифов на свет, газ и тепло в Украине. Стало известно, что для украинцев будут действовать еще 7 программ "Зимней поддержки".

Кроме этого, тарифы на электроэнергию также будут расти. Однако это может произойти уже после завершения отопительного сезона.

В свою очередь народный депутат Богдан Кицак заявил, что тариф на свет существенно возрастет. Он объясняет, что Украина должна привести экономические процессы в соответствие со стандартами ЕС.

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Что известно о Киевстар? ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

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