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"Не нужно надеяться на лучшее": нардеп заявил, что тариф на свет существенно возрастет

Руслана Заклинская
6 ноября 2024, 22:42
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Тариф на электроэнергию в Украине может вырасти до 6,5 грн/кВт-ч, чтобы приблизиться к европейским стандартам, заявил Богдан Кицак.
'Не нужно надеяться на лучшее': нардеп заявил, что тариф на свет существенно возрастет
Насколько взлетит тариф на свет в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное из заявления:

  • Украина должна привести экономические процессы в соответствие со стандартами ЕС
  • Тариф на электроэнергию в Украине может вырасти до 6,5 грн/кВт-ч
  • Повышение будет долговременным и начнется с 2025 года

Украина постепенно приближается к ЕС. Поэтому страна должна привести тарифы на электроэнергию в соответствие с европейскими нормами, что предусматривает повышение. Об этом рассказал народный депутат Богдан Кицак в эфире "Новости LIVE".

"Не нужно надеяться на лучшее, нужно быть реалистами", - заявил надеп.

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По его словам, интеграция с Европейским Союзом требует приведения многих экономических процессов в соответствие с европейскими стандартами. Одним из таких обязательств является нормализация тарифов на электроэнергию.

Кицак отметил, что по этой причине в Украине могут установить тариф на электроэнергию в размере 6,5 грн/кВт-час. Нардеп подчеркнул, что существует значительная разница между тарифами в Украине и Европе. Она обусловлена не только экономическими факторами, но и разницей в заработных платах и пенсионных выплатах.

"Это будет долговременная процедура постепенного повышения. Но это все может происходить в практической плоскости, если нас постоянно экономически поддерживать, или начнется процедура российских репараций. То есть вливание средств в экономику Украины", - добавил Кицак.

Нареп рассказал, что процедура постепенного повышения тарифа на электроэнергию начнется со следующего года.

Кто такой Богдан Кицак?

Кицак Богдан Викторович (род. 2 сентября 1992, г. Бердичев, Житомирская область) - украинский педагог, общественный деятель, Народный депутат Украины 9-го созыва. Он также является членом Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет Википедия.

Повышение тарифов в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, в Украине в ближайшие месяцы могут значительно вырасти тарифы на коммунальные услуги. Эксперт Юрий Корольчук отметил, что тарифы на тепло могут вырасти на 30-50%, а на воду - вдвое. В то же время тариф на электроэнергию может достичь 5 грн за кВт-ч в 2025-2026 годах.

По меморандуму с МВФ, тарифы могут вырасти даже во время военного положения. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что рост тарифов ожидается уже в первой половине следующего года, а полученные средства будут использованы для погашения долгов теплокоммунэнерго перед Нафтогазом.

Эксперт Олег Попенко отметил, что хотя в меморандуме нет прямого обязательства повышать тарифы, это может произойти, если программа субсидий будет должным образом профинансирована.

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