Уже в 2,7 раза дороже: в Украине резко 'прыгнула' цена на популярный овощ

Предложение капусты на рынке ограничено, потому что фермеры не спешат с продажами.

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Цены на капусту / коллаж: Главред, фото: pixabay

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В Украине выросли цены на капусту

Она уже в среднем на 11% дороже, чем неделей ранее

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен

В Украине на этой неделе начали повышаться цены на капусту. Основной причиной подорожания стало заметное повышение спроса, но только на продукцию высокого качества. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что в сложившихся условиях поставщики качественной капусты получили возможность повысить отпускные цены.

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В частности, сегодня овощ готовы отгружать в диапазоне 20-27 грн/кг ($0,48-0,65/кг), в зависимости от качества и объема партии, что в среднем на 11% дороже, чем неделей ранее.

Аналитики добавляют, что предложение белокочанной капусты на рынке довольно ограничено, потому что многие фермеры не спешат с продажами, ожидая повышения цен на эту продукцию в ближайшие недели.

Кроме того, на сегодняшний день цена на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

"Большинство участников рынка прогнозируют дальнейший рост цен. Свое мнение они аргументируют снижением производства этой продукции в стране, а также заметным сокращением доли продукции, пригодной для длительного хранения", - подчеркнули аналитики.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине заметно выросли цены на тепличные помидоры. Основной причиной подорожания стало сезонное сокращение предложения местных томатов, поскольку большинство тепличных хозяйств завершили текущий цикл выращивания этой культуры.

Также известно, что до конца года будет расти цена на различные виды хлеба. Это происходит из-за повышения стоимости на сырье, энергоносители и логистику.

В то же время, в Украине стабилизировались цены на овощи борщевого набора. Благодаря импорту удалось сдержать рост цен на картофель.

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