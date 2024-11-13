В 2025 году может подняться тариф на передачу электроэнергии: что известно

Тариф "Укрэнерго" в 2025 году вырастет на 25,8%.

https://glavred.info/economics/v-2025-godu-mozhet-podnyatsya-tarif-na-peredachu-elektroenergii-chto-izvestno-10614014.html Ссылка скопирована

Тариф на передачу электроэнергии / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

Тариф на передачу электроэнергии повысят в следующем году

Он вырастет на 25,8% до 665,26 грн/МВт*ч

Тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" повысят в следующем году. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предварительно одобрила соответствующий проект.

После окончательного утверждения тариф "Укрэнерго" в 2025 году вырастет на 25,8% до 665,26 грн/МВт*ч, что меньше, чем предлагала компания - до 780,41 грн/МВт*ч.

видео дня

Отмечается, что Комиссия одобрила снижение тарифа "Укрэнерго" на передачу для зеленой металлургии на 3,3% до 352,73 грн/МВт*ч и на диспетчеризацию на 9,0% до 95,07 грн/МВт*ч.

В документе говорится, что прогнозируемый объем передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" определен в размере 98,651 млн МВт*ч.

При расчетах статей расходов учтен курс доллара 44,5 грн/доллар и курс евро на уровне 48,51 грн/евро.

Тарифы в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, народный депутат Богдан Кицак заявил, что Украина постепенно приближается к ЕС. Поэтому страна должна привести тарифы на электроэнергию в соответствие с европейскими нормами.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщил, что в Украине уже через несколько месяцев могут значительно вырасти тарифы на ряд коммунальных услуг.

Кроме того, весной 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев может вырасти до 4,7 грн за киловатт-час.

Читайте также:

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред