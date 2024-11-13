В 2025 году может подняться тариф на передачу электроэнергии: что известно

Кратко:
- Тариф на передачу электроэнергии повысят в следующем году
- Он вырастет на 25,8% до 665,26 грн/МВт*ч
Тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" повысят в следующем году. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предварительно одобрила соответствующий проект.
После окончательного утверждения тариф "Укрэнерго" в 2025 году вырастет на 25,8% до 665,26 грн/МВт*ч, что меньше, чем предлагала компания - до 780,41 грн/МВт*ч.
Отмечается, что Комиссия одобрила снижение тарифа "Укрэнерго" на передачу для зеленой металлургии на 3,3% до 352,73 грн/МВт*ч и на диспетчеризацию на 9,0% до 95,07 грн/МВт*ч.
В документе говорится, что прогнозируемый объем передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" определен в размере 98,651 млн МВт*ч.
При расчетах статей расходов учтен курс доллара 44,5 грн/доллар и курс евро на уровне 48,51 грн/евро.
Тарифы в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, народный депутат Богдан Кицак заявил, что Украина постепенно приближается к ЕС. Поэтому страна должна привести тарифы на электроэнергию в соответствие с европейскими нормами.
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщил, что в Украине уже через несколько месяцев могут значительно вырасти тарифы на ряд коммунальных услуг.
Кроме того, весной 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев может вырасти до 4,7 грн за киловатт-час.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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