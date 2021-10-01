В Украине запустили электронные больничные: как будет работать система / ua.depositphotos.com

C 1 октября больничные листы (они же документы о временной нетрудоспособности) в Украине будут оформляться исключительно онлайн. Об этом сообщает портал ТСН.Ранок.

Для того, чтобы открыть больничный лист, пациент обязательно должен посетить семейного врача, а вот закрыть его можно будет автоматически − в онлайн-режиме. В Кабинете министров убеждены, что это поможет побороть коррупцию. До этого в Сети за сумму в несколько сотен гривен можно было приобрести поддельные больничные. Сейчас же в электронной системе можно будет проверить — сколько больничных листов выписал врач и кому. Чиновники подсчитали — таким образом государство будет экономить до 4 миллиардов гривен в год.

К слову, электронные больничные в тестовом режиме запустили еще в начале июня нынешнего года. Полностью отказаться от бумажных справок планировали с 1 сентября. Но не все медицинские учреждения успели к такому нововведению подготовиться. Поэтому дату перехода в онлайн отложили − на месяц.

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Напомним, ранее в правительстве Украины решили изменить порядок назначения выплат по временной нетрудоспособности (больничных).

В Кабмине проекте закона предлагается, чтобы с 2023 года выплата больничных из средств Фонда социального страхования начиналась с восьмого дня нетрудоспособности.

А, собственно, первые семь дней болезни работника должен будет оплачивать работодатель.