В Кабмине хотят иначе платить больничные украинцам: что изменится / УНИАН

В правительстве Украины решили изменить порядок назначения выплат по временной нетрудоспособности (больничных). В частности, пишет Обозреватель, в одобренном правительством проекте закона предлагается, чтобы с 2023 года выплата больничных из средств Фонда социального страхования начиналась с восьмого дня нетрудоспособности.

А, собственно, первые семь дней болезни работника должен будет оплачивать работодатель. На данный момент же момент, согласно законам Украины, работодатель оплачивает первые пять дней болезни сотрудника, а затем начинаются выплаты из Фонда соцстраха.

При такой схеме за счет социального страхования будут оплачиваться только серьезные заболевания, а простую простуду или грипп работнику "оплатит" работодатель.

Сам больничный вскоре станет исключительно электронным и будет формироваться на основании медицинского заключения, которое тоже будет исключительно цифровым. А медицинское заключение врача должно быть зарегистрировано в электронной системе здравоохранения (eHealth) путем внесения в соответствующий Реестр медицинских заключений.

При этом проводить проверку обоснованности медицинских заключений по больничным будет Фонд соцстраха. В учреждении создадут отдел страховых экспертов-докторов. Если они обнаружат фальшивый диагноз, на основании которого был выдан листок нетрудоспособности, что Фонд будет требовать от врача компенсировать ущерб для бюджета.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Минцифры и Минздрав завершают процесс внедрения в нашей стране электронных больничных.

"Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это уберет миллиардную коррупцию, потому что сегодня многие могут купить эту справку в интернете", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.