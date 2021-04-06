Урезать выплаты и штрафовать врачей: в Украине придумали новую схему больничных

Больничный лист/ idaoffice.org

Если Рада одобрит новый закон, который разработали в Министерстве соцполитики, то в Украине серьезно снизятся размеры выплат по больничному. В полном объеме их будут получать только те жители страны, кто имеет в активе от 20 и более лет рабочего стажа, сообщает портал Обозреватель.

Кроме того, в Минсоцполитики хотят обязать работодателей оплачивать первые десять дней болезни, а выдачу денег жестко контролировать. Врачи, которые незаконно будут оформлять больничные, попадут под штрафы.

Фактически такие новшества приведут к тому, что за счет социального страхования будут оплачивать лишь серьезные заболевания, поясняет бывший министр социальной политики Андрей Рева.

"Какой работодатель будет терпеть сотрудника, который будет болеть за его счет. Увеличение до 10 дней очень спорно, я бы это не поддерживал. Это означает, что больничный будет оплачиваться только по серьезным случаям. А простое ОРВИ будет оплачивать работодатель", – сказал политик.

Кроме того, выплаты по больничным планируется снизить и жестко привязать к стажу:

50% средней заработной платы – если есть до 5 лет стажа (сейчас до 3 лет);

60% средней заработной платы – от 5 до 10 лет (сейчас от 3 до 5 лет);

70% средней заработной платы – от 10 до 15 лет (сейчас от 5 до 8 лет);

80% средней заработной платы – от 15 до 20 лет;

100% средней заработной платы – от 20 лет (сейчас от 8 лет).

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