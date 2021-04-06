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Урезать выплаты и штрафовать врачей: в Украине придумали новую схему больничных

6 апреля 2021, 08:53
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В Министерстве соцполитики сделали проект закона, который в корне меняет принципы выплат по больничным Украине - и, как говорят эксперты, не в лучшую сторону.

Больничный
Больничный лист/ idaoffice.org

Если Рада одобрит новый закон, который разработали в Министерстве соцполитики, то в Украине серьезно снизятся размеры выплат по больничному. В полном объеме их будут получать только те жители страны, кто имеет в активе от 20 и более лет рабочего стажа, сообщает портал Обозреватель.

Кроме того, в Минсоцполитики хотят обязать работодателей оплачивать первые десять дней болезни, а выдачу денег жестко контролировать. Врачи, которые незаконно будут оформлять больничные, попадут под штрафы.

Фактически такие новшества приведут к тому, что за счет социального страхования будут оплачивать лишь серьезные заболевания, поясняет бывший министр социальной политики Андрей Рева.

"Какой работодатель будет терпеть сотрудника, который будет болеть за его счет. Увеличение до 10 дней очень спорно, я бы это не поддерживал. Это означает, что больничный будет оплачиваться только по серьезным случаям. А простое ОРВИ будет оплачивать работодатель", – сказал политик.

Кроме того, выплаты по больничным планируется снизить и жестко привязать к стажу:

  • 50% средней заработной платы – если есть до 5 лет стажа (сейчас до 3 лет);
  • 60% средней заработной платы – от 5 до 10 лет (сейчас от 3 до 5 лет);
  • 70% средней заработной платы – от 10 до 15 лет (сейчас от 5 до 8 лет);
  • 80% средней заработной платы – от 15 до 20 лет;
  • 100% средней заработной платы – от 20 лет (сейчас от 8 лет).

Читайте такжеЭлектронный больничный: когда и как его внедрят в Украине

Электронный больничный - что было ранее:

  • Сообщалось, что Минцифры и Минздрав завершают процесс внедрения в нашей стране электронных больничных.
  • "Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это уберет миллиардную коррупцию, потому что сегодня многие могут купить эту справку в интернете", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров
больничный Минсоцполитика новости Украины
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