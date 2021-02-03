Ради экономии средств в Украине вводят Е-реестр больничных

Кабмин также обязан провести аудит эффективности использования средств, которые были выделены на внедрение Е-реестра больничных.
Рада обязала Кабинет министров ввести Электронный реестр больничных в Украине с февраля 2021 года. Это делается ради сокращения расходов из Фонда социального страхования на фальсифицированные больничные и те, что выписываются задним числом.
Разработкой нужной документации займется Министерство здравоохранения. Минздрав будет работать в связке с Пенсионным фондом Украины и Фондом социального страхования, чтобы утвердить порядок выдачи, продления и учета больничных листков.
Кроме того, Кабмин обязан провести аудит эффективности использования средств, которые были выделены на внедрение Е-реестра больничных.
Напомним, в октябре 2020 года Минцифры и Минздрав уже обещали завершить процесс внедрения в нашей стране электронных больничных "очень скоро, в течение месяца или двух".
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