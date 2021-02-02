В Украине Кабмин отвяжет соцвыплаты от прожиточного минимума / пресс-служба НБУ

В правительстве предлагают изменение общей схемы начисления прожиточного минимума и социальных выплат для украинцев. Как сообщают в Кабмине, нужно отвязать эти платежи от прожиточного минимума и установить отдельные фиксированные суммы.

Исключение в правительстве хотят сделать для социальных выплат ‒ к примеру, помощи по инвалидности, пособия по безработице, выплат на ребенка.

К слову, официально прожиточный минимум в Украине увеличился до 2189 гривен еще с 1 декабря минувшего года. Вместе с ним выросли еще 150 видов выплат – в частности, штрафы, пеня и судебные сборы. А также все то, что не является единственным источником дохода человека (к примеру, стипендии).

Согласно подсчетам аналитиков Кабмина, фактический размер прожиточного минимума для взрослого украинца сейчас составляет 4546 гривен.

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На новую соцпомощь имеют право: