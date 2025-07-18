Лидер не Киев или Львов: где в Украине больше всего подскочили цены на аренду жилья

За последние 6 месяцев на рынке аренды квартир произошли заметные изменения.

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Где в Украине больше всего подняли цены на аренду квартир / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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В Одессе почти на 40% выросла средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры

Самыми дорогими остаются квартиры в Ужгороде

Цены на аренду жилья за последние полгода заметно выросли в 6 регионах Украины. Рекордсменом на рынке однокомнатных квартир стала Одесса - там стоимость аренды выросла на 38% и в среднем она обходится 11000 гривен. Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

На втором месте столица, где квартиры подорожали на 14% и средняя стоимость аренды достигла 18300 гривен. Третью строчку в рейтинге занимает Днепр в котором однокомнатные квартиры на аренду стоят 11000 гривен, что на 10% дороже, чем раньше.

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Незначительное подорожание аренды квартир зафиксировано и в Ровно (+4%), Ивано-Франковске (+4%) и Львове (+1%). Снять там однокомнатное жилье можно по 12000, 14500 и 17000 гривен соответственно.

Зато самой дорогой аренда однокомнатной квартиры остается в Ужгороде, где цены выше даже чем в столице - в среднем 19000 гривен ежемесячно.

Цены на жилье в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине сразу в нескольких городах увеличились ценники на аренду однокомнатных квартир. Речь идет о Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Ровно и Хмельницком.

Накануне стало известно, что в 6 областях Украины цены на жилье остаются достаточно низкими, что диктуют сопутствующие риски. В новостройках можно приобрести квартиру до 30 тысяч долларов.

Напомним, Главред сообщал, что в Украине стремительно растут цены на рынке первичной недвижимости. Ощутимо подорожали квартиры в большинстве регионов Украины.

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Об источнике: ЛУН ЛУН (англ. LUN) - украинская IT-компания, основанная в 2008 году, которая специализируется на создании инновационных PropTech[en] решений. ЛУН разрабатывает и внедряет продукты, которые упрощают процесс покупки, продажи и аренды недвижимости в Украине и за ее пределами. Работает в 10 странах мира, пишет Википедия.

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