Евро снова идет на взлет, а доллар теряет позиции: каким будет курс валют 21 июля

НБУ опубликовал официальный курс валют на 21 июля.

https://glavred.info/economics/evro-snova-idet-na-vzlet-a-dollar-teryaet-pozicii-kakim-budet-kurs-valyut-21-iyulya-10682600.html Ссылка скопирована

Как изменится курс валют / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как изменится курс доллара с понедельника

Каким будет курс евро 21 июля

С новой недели курс доллара и евро изменит свои позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, который обновил курсы американской и европейской валют на 21 июля.

С понедельника курс доллара упадет на 11 копеек по сравнению с сегодняшним днем, 18 июля. Официально американская валюта будет стоить 41,7514 гривен за 1 доллар.

видео дня

В то же время ситуация с курсом евро противоположная, ведь сегодня европейская валюта стоит 48,4527 гривен, а уже 21 июля поднимется в стоимости на 15 копеек и будет составлять 48,6070 гривны.

На межбанке 18 июля курс доллара упал на 11 копеек по сравнению с закрытием предыдущего дня и теперь купля-продажа равна 41,74-41,77 гривнам за доллар соответственно.

На наличном рынке фиксируется падение обеих валют - американской до 42 гривен, а европейской до 48,90 гривен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что до 20 июля доллар будет находиться в ожидаемых пределах, тогда как европейская валюта может удивить украинцев "новыми курсовыми рекордами".

Накануне стало известно, что до 20 июля также ожидается, что НБУ вряд ли будет позволять гривне укрепляться до уровней по отношению к доллару США, наблюдавшихся в течение весны.

Напомним, Главред писал, что на следующей неделе курс доллара в Украине вряд ли пересечет черту в 42 гривны. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой

Другие новости:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред