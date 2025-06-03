В Украине поднялись цены на аренду квартир: насколько дороже приходится платить

Основное:
- В 7 городах Украины подорожала аренда жилья
- Ощутимее всего выросли цены на однокомнатные квартиры в Одессе
- Самая дорогая аренда квартир по Украине в Ужгороде
В Украине сразу в нескольких городах увеличились ценники на аренду однокомнатных квартир. Речь идет о Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Ровно и Хмельницком. Об этом свидетельствуют данные сайта ЛУН.
Заметнее всего выросла аренда на квартиры в Одессе - на 29% за последние полгода и теперь в среднем ежемесячная арендная плата за однокомнатную квартиру составляет 11 тысяч гривен.
На втором месте Днепр, в котором квартиры теперь сдают в среднем на 10% дороже. При этом средняя стоимость аренды теперь такая же, как и в Одессе - 11 тысяч гривен.
На третьем месте городов-лидеров по повышению стоимости аренды столица и Ровно В Киеве жилье можно найти на 9% дороже, а стоит однокомнатная квартира под аренду - 18 тысяч гривен. В Ровно арендаторы теперь платят 12500 гривен.
На 3% за последние полгода выросла стоимость аренды во Львове и Хмельницком. Однако если львовские арендодатели в среднем получают по 17500 гривен ежемесячно за сдачу однокомнатной квартиры, то в Хмельницком за такое же помещение берут 10300 гривен.
Наименее ощутимо выросла аренда жилья в Ужгороде - на 1%. Однако аренда однокомнатной квартиры там самая дорогая по всей Украине - 18700 гривен.
Цены на недвижимость в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Кировоградской области стоимость аренды жилья недавно упала на 26%. Такая же тенденция отслеживалась и в Херсонской области, где эта сумма снизилась на 22%.
Ранее сообщалось, что в 2025 году ощутимо повысились цены на жилье в Украине. По данным Государственной службы статистики Украины, хотя темпы повышения стоимости жилья меньше инфляции, в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 11,2%.
Накануне стало известно, что с начала года в Украине подорожала аренда жилья. В частности, западные области остаются самыми дорогими регионами для съема.
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Что такое ЛУН?
ЛУН (англ. LUN) - украинская IT-компания, основанная в 2008 году, которая специализируется на создании инновационных PropTech[en] решений. ЛУН разрабатывает и внедряет продукты, которые упрощают процесс покупки, продажи и аренды недвижимости в Украине и за ее пределами. Работает в 10 странах мира, пишет Википедия.
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