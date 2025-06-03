Скачок, или стабильность: банкир рассказала, чего ждать на рынке валют в июне

Прогнозируется, что в июне тенденция на валютном рынке в Украине сохранится.

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Прогноз курса валют на первые дни июня / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщила Золотько:

Ситуация на валютном рынке остается стабильной

В начале июня не ожидается больших колебаний на рынке

Средний курс доллара в течение предыдущей недели, с 26 мая по 1 июня, был на уровне 41,14-41,71 гривен. Это повлияет на то, каким будет курс валют в течение первых дней июня.

Об этом говорится в обзоре валютного рынка от члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, переданном изданию УНИАН.

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Золотько отметила, что разница между официальным и наличным курсом в течение указанной недели была незначительной. Это свидетельствует об относительной стабильности на валютном рынке.

Она добавила, что при отсутствии внешнего воздействия в начале июня курс валют должен оставаться равным.

"Неделя прошла без существенных девальвационных рисков. Начало июня можно ожидать с ровным курсом валюты с небольшими колебаниями", - подчеркнула Золотько.

Курс доллара США / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин заявил, что подорожания доллара в июне не стоит ожидать.

Ранее, как писал Главред, сообщалось, что в первую декаду июня общая ситуация на валютном рынке будет без существенных изменений. Колебания доллара будут происходить в пределах политики НБУ, а курс евро будет зависеть от международной экономической конъюнктуры.

Накануне стало известно, что в результате тарифной политики президента США Дональда Трампа курс евро в Украине резко подскочил и достиг рекордной отметки - 47,76 гривны за евро. Судя по динамике, ситуация не планирует улучшаться в ближайшее время.

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Кто такая Анна Золотько Анна Викторовна Золотько - член Правления, директор Департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК". Родилась в 1982 году в г. Первомайск, Николаевская область

Образование высшее (Международный Соломонов Университет, специализация "Программное обеспечение автоматизированных систем" (2004 г.) и "Финансы" (2007 г.).

В банковской системе с 2004 г., на руководящих должностях - с 2013 года.

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