Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Скачок, или стабильность: банкир рассказала, чего ждать на рынке валют в июне

Анна Косик
3 июня 2025, 11:41
29
Прогнозируется, что в июне тенденция на валютном рынке в Украине сохранится.
курс валют
Прогноз курса валют на первые дни июня / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщила Золотько:

  • Ситуация на валютном рынке остается стабильной
  • В начале июня не ожидается больших колебаний на рынке

Средний курс доллара в течение предыдущей недели, с 26 мая по 1 июня, был на уровне 41,14-41,71 гривен. Это повлияет на то, каким будет курс валют в течение первых дней июня.

Об этом говорится в обзоре валютного рынка от члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, переданном изданию УНИАН.

видео дня

Золотько отметила, что разница между официальным и наличным курсом в течение указанной недели была незначительной. Это свидетельствует об относительной стабильности на валютном рынке.

Она добавила, что при отсутствии внешнего воздействия в начале июня курс валют должен оставаться равным.

"Неделя прошла без существенных девальвационных рисков. Начало июня можно ожидать с ровным курсом валюты с небольшими колебаниями", - подчеркнула Золотько.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара США / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин заявил, что подорожания доллара в июне не стоит ожидать.

Ранее, как писал Главред, сообщалось, что в первую декаду июня общая ситуация на валютном рынке будет без существенных изменений. Колебания доллара будут происходить в пределах политики НБУ, а курс евро будет зависеть от международной экономической конъюнктуры.

Накануне стало известно, что в результате тарифной политики президента США Дональда Трампа курс евро в Украине резко подскочил и достиг рекордной отметки - 47,76 гривны за евро. Судя по динамике, ситуация не планирует улучшаться в ближайшее время.

Читайте также:

Кто такая Анна Золотько

Анна Викторовна Золотько - член Правления, директор Департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК".

Родилась в 1982 году в г. Первомайск, Николаевская область
Образование высшее (Международный Соломонов Университет, специализация "Программное обеспечение автоматизированных систем" (2004 г.) и "Финансы" (2007 г.).
В банковской системе с 2004 г., на руководящих должностях - с 2013 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс доллара курс евро новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинская делегация прибыла в США: в Зеленского назвали главную цель визита

Украинская делегация прибыла в США: в Зеленского назвали главную цель визита

13:34Политика
Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

11:44Синоптик
"Зверский" поступок: Зеленский резко отреагировал на удар РФ по Сумам

"Зверский" поступок: Зеленский резко отреагировал на удар РФ по Сумам

11:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

Град, грозы, сильные ливни и ветер: Украину атакует мощный шторм

Град, грозы, сильные ливни и ветер: Украину атакует мощный шторм

Последние новости

13:34

Украинская делегация прибыла в США: в Зеленского назвали главную цель визита

13:34

В Украине назначают дополнительные выплаты на детей: кто получит 6 тысяч гривен

13:09

Киркоров появится в новом шоу: первые фото больного путиниста

13:03

Чтобы обойти санкции, Порошенко пытался переписать на жену все активы, а себе оставить прицеп - СМИ

12:55

"Крот" в штурмовой бригаде: СБУ задержала в Харькове агента РФ

Заигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – ОлещукЗаигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – Олещук
12:53

Градус неадекватности повысится: Олещук сказал, как Трамп сыграл на руку Путину

12:43

Пригоревшие кастрюли засияют, как новые: чем нужно заменить губку для мытьяВидео

12:41

Будут ли летом выключать свет: в Укрэнерго окончательно ответили

12:35

Будут не по карману: украинцев предупредили о повышении цен на фрукты и овощи

Реклама
12:25

Дочь Джоли и Питта взяла себе новое имя

12:00

Будет жарче, чем в прошлом году: синоптик озвучила прогноз погоды на лето 2025

12:00

Не все меня поймут: Анна Ризатдинова откровенно о спорте, маме, личной жизни и воспитании сына без мужаЭксклюзив

11:53

К Ефремову в колонию приезжала с ночевкой молодая актриса: СМИ назвали имя женщины

11:44

Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

11:41

Скачок, или стабильность: банкир рассказала, чего ждать на рынке валют в июне

11:31

"Зверский" поступок: Зеленский резко отреагировал на удар РФ по СумамФото

11:11

4 знака зодиака, рожденные с огромной удачей

10:59

В США сосед застрелил 59-летнего голливудского актера

10:57

Путин может пойти войной на Европу: Бондарев озвучил вероятный сценарийВидео

10:56

"У нас нет выбора": Шмыгаль заявил, что "Паутина" может повториться

Реклама
10:50

У Украины могут возникнуть проблемы из-за тактики РФ на фронте - СнегиревВидео

10:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

10:39

Путин будет мстить за уничтоженные самолеты: СМИ раскрыли, что задумали россияне

10:28

Астропрогноз на июнь: как взять от первого месяца лета максимум пользы

10:09

Цена упала на 15 гривен: в Украине ощутимо подешевел базовый овощ

10:03

Уменьшение ракетных атак по Украине: Игнат сказал, как "Паутина" повлияла на РФ

10:02

РФ подняла в небо МиГ-31К и могла запустить "Кинжалы" по Украине: что известно

09:54

Прямо по центру города: россияне нанесли удар по Сумах

09:25

Оборвалась с 15 метров: погибла украинская акробатка и племянница Кобзова

09:15

Трамп готов присоединиться к переговорам по Украине: Белый дом назвал условие

09:08

После переговоров в Стамбуле Трамп будет вынужден действовать - CNN

09:08

Гороскоп на завтра 4 июня: Ракм - чистое удовольствие, Водолеям - подарок

09:01

Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Рыбам - победа, Тельцам - пересмотреть отношения

08:58

Игорь Кондратюк публично набросился на Виталия Козловского - детали

08:34

Есть погибшие: на популярных курортах Турции случилось сильное землетрясениеВидео

08:29

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Враг снова ударил по Одессе дронами: появились фото последствий атаки РФФото

08:11

Оккупанты приближаются к Сумам: в ISW сказали, есть ли у РФ шанс захватить город

08:10

Какой будет ответ РФ на атаки по аэродромам?мнение

07:48

"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

Реклама
07:10

Чем отличаются двое мужчин: ответ нужно найти за 25 секунд

06:52

РФ атаковала Чернигов "Геранями": много разрушений, серьезно ранены 4 человекаФото

06:10

Почему Россия не собирается завершать войну?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите трех рыжих лисиц среди рыжих панд за 9 секунд

04:43

Гороскоп по лунному календарю: от чего уберегут определенные запреты 3 июня

04:35

Как правильно сказать на украинском "не по собі": учитель призвала не делать ошибкуВидео

03:00

ТОП-4 лучшие жены по гороскопу: какие знаки никогда не изменяют

02:44

Золотарев спрогнозировал, что способно положить конец режиму ПутинаВидео

01:48

"Паутина" раскрыла глаза Кремлю: СМИ описали реакцию Москвы на удар СБУ по авиации

01:30

Учел ошибки прошлого: миллиардер Безос готовит для невесты жесткий брачный контракт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять