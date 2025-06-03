Скачок, или стабильность: банкир рассказала, чего ждать на рынке валют в июне

Что сообщила Золотько:
- Ситуация на валютном рынке остается стабильной
- В начале июня не ожидается больших колебаний на рынке
Средний курс доллара в течение предыдущей недели, с 26 мая по 1 июня, был на уровне 41,14-41,71 гривен. Это повлияет на то, каким будет курс валют в течение первых дней июня.
Об этом говорится в обзоре валютного рынка от члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, переданном изданию УНИАН.
Золотько отметила, что разница между официальным и наличным курсом в течение указанной недели была незначительной. Это свидетельствует об относительной стабильности на валютном рынке.
Она добавила, что при отсутствии внешнего воздействия в начале июня курс валют должен оставаться равным.
"Неделя прошла без существенных девальвационных рисков. Начало июня можно ожидать с ровным курсом валюты с небольшими колебаниями", - подчеркнула Золотько.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин заявил, что подорожания доллара в июне не стоит ожидать.
Ранее, как писал Главред, сообщалось, что в первую декаду июня общая ситуация на валютном рынке будет без существенных изменений. Колебания доллара будут происходить в пределах политики НБУ, а курс евро будет зависеть от международной экономической конъюнктуры.
Накануне стало известно, что в результате тарифной политики президента США Дональда Трампа курс евро в Украине резко подскочил и достиг рекордной отметки - 47,76 гривны за евро. Судя по динамике, ситуация не планирует улучшаться в ближайшее время.
Читайте также:
- В Украине продают поддельное топливо: какая область лидирует по нелегальным АЗС
- В Украине упали цены на яйца: сколько стоит десяток: сколько стоит десяток
- Цена упала на 15 гривен: в Украине ощутимо подешевел базовый овощ
Кто такая Анна Золотько
Анна Викторовна Золотько - член Правления, директор Департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК".
Родилась в 1982 году в г. Первомайск, Николаевская область
Образование высшее (Международный Соломонов Университет, специализация "Программное обеспечение автоматизированных систем" (2004 г.) и "Финансы" (2007 г.).
В банковской системе с 2004 г., на руководящих должностях - с 2013 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред