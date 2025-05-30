Стоит ли украинцам покупать доллар сейчас: финансовый аналитик дал четкий ответ

По словам аналитика, курс доллара в июне может или упасть, или почти не измениться. Эксперт рассказал, что стоит сейчас украинцам делать с долларами.

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Стоит ли украинцам покупать доллар сейчас - аналитик ответил/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Что будет с долларом в июне

Стоит ли сейчас украинцам покупать доллары

Как сейчас лучше всего хранить доллары

Покупать доллары сейчас, в конце мая, нет смысла, ведь в июне курс доллара или упадет, или почти не изменится.

Подорожания доллара в июне не стоит ожидать. Таким прогнозом поделился финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, пишет "РБК-Украина".

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"Краткосрочно, для спекуляций, доллар покупать сейчас, по крайней мере, я не вижу какого-то значительного смысла. Потому что исторически, июнь для валютного рынка это или нейтральный месяц для курса, или месяц падения доллара. Только четыре раза за 25 последних лет доллар дорожал именно в июне. И только один раз более чем на 1%", - сказал Шевчишин.

Поэтому, по его словам, перед таким месяцем покупать доллары сомнительно.

"Подорожания доллара не стоит ожидать. А вот уже июль и август, там могут быть уже совсем другие тренды", - отметил эксперт.

Он отметил, что Национальный банк Украины имеет значительные золотовалютные резервы, поэтому значительного падения гривны не стоит ожидать. Но в долгосрочной перспективе стоит быть к такому готовыми.

"Но оно (падение гривны - ред.) будет, потому что впереди есть много лет. Среднесрочно-долгосрочно я остаюсь в ожидании ослабления гривны", - сказал он.

В ответ на вопрос, есть ли "безопасный" курс доллара, по которому лучше покупать валюту, финансовый аналитик ответил, что да, такой курс есть. Он отметил, что существует потенциал для роста. Все, что ниже 41,5 гривны - очень привлекательно для покупки. Особенно если человек, который покупает доллары, будет сохранять стратегию не спекуляций, а хранения и накопления.

"Можно положить эти доллары в банки под 1-2% годовых. Или валютные ОВГЗ, они есть. Есть даже предложения по еврооблигациям Украины небольшими объемами. Просто сохранение наличной валюты, возможно, сейчас не самый лучший вариант", - подытожил Шевчишин.

Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, украинцам дали ценный совет, покупать или продавать доллары сейчас. Эксперты все же не рекомендуют продавать валюту без необходимости.

Также ранее сообщалось, что изменения будут более динамичными - банкир озвучил курс доллара в июне 2025. Тарас Лесовой спрогнозировал прогноз курса на июнь 2025 и какие будут факторы влияния на него.

Напомним, доллар внезапно ушел в пике после четырехдневного "взлета " - какой курс валют на 29 мая. Курс доллара упал впервые после четырех дней роста.

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Кто такой Андрей Шевчишин Андрей Шевчишин — украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году. Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента. В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс. Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК. Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex. Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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