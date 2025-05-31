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Резкий обвал или укрепление гривны: эксперт сказал, что будет с валютой в июне

Марина Фурман
31 мая 2025, 17:36
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Июнь не принесет существенных изменений на валютном рынке.
обмен валют, доллар
Каким будет курс доллара и евро в июне / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара в июне
  • Сколько будет стоить европейская валюта в первый месяц лета

На валютном рынке в течение последнего месяца весны наблюдалось относительное спокойствие. Не исключено, что подобный сценарий повторится и в июне. Такое мнение высказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эфире Новости.LIVE.

Курс доллара - прогноз

Начиная с февраля, официальный курс гривны к доллару не поднимался выше 41,79 грн/долл. и не опускался ниже 41,08 грн/долл. Эта тенденция стала неожиданностью для украинцев, ведь эксперты прогнозировали, что курс будет расти постепенно и достигнет примерно 45 гривен за доллар.

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"Есть факторы внеэкономические, которые могут повлиять на курс гривны к доллару. Я не прогнозирую, что национальная валюта будет укрепляться в июне. Но и не вижу чрезвычайных факторов, которые бы привели к резкому обвалу. Ситуация на фронте, прекращение помощи от западных партнеров - это может негативно отразиться на курсе", - сказал аналитик.

Он добавил, что все же не стоит ожидать резкого подорожания валюты в июне 2025 года.

Что будет с курсом евро в июне

В результате тарифной политики президента США Дональда Трампа курс евро в Украине резко подскочил в марте-апреле. Он достиг рекордной отметки - 47,76 гривны за евро.

Судя по динамике, ситуация не планирует улучшаться в ближайшее время. Плотников также не прогнозирует "отката" до 43-44 грн/евро.

Эксперт не рекомендует сейчас покупать европейскую валюту. По его мнению, лучше сделать ставку не только на доллары/евро, а какую-то третью валюту, более стабильную.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара США в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, в понедельник, 2 июня, официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,53 грн/долл. А европейская валюта, по данным НБУ, будет стоить 47,07 грн/евро.

Как писал Главред, аналитики КИТ Group в своем отчете рассказали, что курс доллара в Украине в ближайшее время существенно не изменится. Однако уже в следующем году один доллар может подорожать до 45 гривен, а возможно, даже больше.

Между тем директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что доллар в июне существенно не подорожает.

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Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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