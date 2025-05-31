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Украинцам повысят пенсии: кому и когда можно ждать индексации

Андрей Ганчук
31 мая 2025, 12:40
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Средняя пенсия в Украине сегодня составляет 5851 грн, что мало для обеспечения базовых потребностей.
Украинцам повысят пенсии: кому и когда можно ждать индексации
Сегодня минимальная пенсия составляет 2361 грн / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Кратко:

  • В следующем году может быть повышена минимальная пенсия
  • Пенсионеры получают ниже "реального" прожиточного минимума

Минимальная пенсия в Украине в 2026 году может быть повышена с 2361 до 2564 грн.

Как сообщает Oboz.ua, предложение о повышении зафиксировано в Письме, которое Министерство финансов разослало распорядителям бюджетных средств в рамках подготовки бюджета на следующий год.

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В 2025 году минимальная пенсия составляет 2361 грн, а реальный прожиточный минимум для пенсионера по состоянию на февраль составил 6685,45 грн.

Причем даже украинцы со средней пенсией – 5851 грн – фактически получают меньше, чем нужно для обеспечения своих базовых потребностей.

Как могут увеличить пенсию в ближайшие годы

  • в 2026-м - 2 564 грн;
  • в 2027-м - 2 715 грн;
  • в 2028-м - 2 859 грн.

Таким образом, за четыре года, с 2024-го по 2028-й, минимальная пенсия вырастет лишь на 498 грн. Количество пенсионеров, которые проживают за чертой бедности, может возрасти.

В Украине 10,34 млн пенсионеров, которые получают выплаты от государства. Почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн украинцев.

Средняя зарплата работающего пенсионера – 6267 грн.

Средняя пенсия по стране – около 6257 грн.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Пенсия в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, глава комитета Верховной Рады по финансовым, налоговым и таможенным вопросам Даниил Гетманцев заявил, что минимальную пенсию нужно повысить хотя бы до 4000 грн. По его словам, государство могло бы решить эту проблему отменой специальных пенсий.

В Пенсионном фонде заявили, что ключевым показателем для возможного увеличения пенсии станет рост средней зарплаты в Украине. В этом году показатель средней зарплаты – 15 059,09 грн. В следующем будет 19 856,19 грн.

Три категории украинцев могут выйти на пенсию после 15 лет стажа, рассказали в Пенсионном фонде. Речь идет о следующих категориях граждан:

  • женщины с 15-летним стажем, которые родили и воспитали пятерых и более детей до шести лет,
  • матери детей с инвалидностью с детства, которые имеют 15-летний стаж,
  • матери тяжелобольных детей без официального инвалидного статуса, которые имеют такой же стаж.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

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