Валюта дорожает на глазах: каким будет курс доллара и евро с 2 июня

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара и евро в понедельник
- На сколько ослабла гривна
В понедельник, 2 июня, официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,53 грн/долл. Об этом говорится на сайте НБУ.
Отмечается, что гривна осталась на уровне предыдущего показателя.
В то же время, относительно европейской валюты гривна резко ослабила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,07 грн/евро. Гривна ослабла на 27 копеек.
Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,53 - 41,56 грн/долл., а евро - 47,10 - 47,12 грн/евро.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, аналитики КИТ Group в своем отчете рассказали, что курс доллара в Украине в ближайшее время существенно не изменится. Впрочем, в течение следующих нескольких месяцев ситуация может измениться. В частности, в следующем году один доллар может подорожать до 45 гривен, а возможно, даже больше.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что в июне ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться предсказуемой, без резких изменений. В то же время, курс доллара может постепенно расти.
Стоит добавить, что Национальный банк Украины сейчас поддерживает курс доллара на уровне 41,5 гривен. Девальвация возможна только в конце года, поэтому в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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