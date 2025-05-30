Минус 17% за неделю: в Украине резко обвалились цены на популярный овощ

Аналитики не исключают, что цены на овощ продолжат падать.

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Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

Стоимость тепличных огурцов снижается

Они уже на 17% дешевле, чем на прошлой неделе

Цены на тепличные огурцы в Украине стремительно падают. Это связано с увеличением предложения на рынке, которое заставляет производителей пересматривать стоимость продукции в сторону снижения практически ежедневно. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что давление на цены в данном сегменте оказывает еще и то, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от закупок крупных партий тепличного огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в розницу.

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"Как следствие, на складах компаний уже накопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой начинает ухудшаться", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что на сегодняшний день тепличные комбинаты уже готовы отгружать огурцы по 40-65 грн/кг ($0,96-1,56/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Очередное снижение в сегменте тепличного огурца, производители объясняют существенным увеличением предложения данной продукции из летних теплиц, которая на сегодняшний день поступает в продажу по 25-35 грн/кг ($0,60-0,84/кг)", - добавили в EastFruit.

В то же время, по словам аналитиков, на сегодняшний день тепличные комбинаты в Украине предлагают огурец к продаже в среднем на 35% дороже, чем в конце мая 2024 года.

Однако, многие участники рынка пока не исключают возможности дальнейшего снижения цен в данном сегменте.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине значительно выросли цены на свинину. Супермаркеты торгуют мясом в среднем по цене 330,25 грн/кг. Это на 30 грн дороже, чем было в апреле.

Цены на курятину в Украине также продолжают расти. Только за месяц этот продукт подорожал на 24,73 грн.

В то же время, в Украине снижаются цены на раннюю белокочанную капусту. Стоимость овоща падает из-за сезонного увеличения предложения и низкого спроса.

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