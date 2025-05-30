Минус 17% за неделю: в Украине резко обвалились цены на популярный овощ

Кратко:
- Стоимость тепличных огурцов снижается
- Они уже на 17% дешевле, чем на прошлой неделе
Цены на тепличные огурцы в Украине стремительно падают. Это связано с увеличением предложения на рынке, которое заставляет производителей пересматривать стоимость продукции в сторону снижения практически ежедневно. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что давление на цены в данном сегменте оказывает еще и то, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от закупок крупных партий тепличного огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в розницу.
"Как следствие, на складах компаний уже накопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой начинает ухудшаться", - говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что на сегодняшний день тепличные комбинаты уже готовы отгружать огурцы по 40-65 грн/кг ($0,96-1,56/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели.
"Очередное снижение в сегменте тепличного огурца, производители объясняют существенным увеличением предложения данной продукции из летних теплиц, которая на сегодняшний день поступает в продажу по 25-35 грн/кг ($0,60-0,84/кг)", - добавили в EastFruit.
В то же время, по словам аналитиков, на сегодняшний день тепличные комбинаты в Украине предлагают огурец к продаже в среднем на 35% дороже, чем в конце мая 2024 года.
Однако, многие участники рынка пока не исключают возможности дальнейшего снижения цен в данном сегменте.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине значительно выросли цены на свинину. Супермаркеты торгуют мясом в среднем по цене 330,25 грн/кг. Это на 30 грн дороже, чем было в апреле.
Цены на курятину в Украине также продолжают расти. Только за месяц этот продукт подорожал на 24,73 грн.
В то же время, в Украине снижаются цены на раннюю белокочанную капусту. Стоимость овоща падает из-за сезонного увеличения предложения и низкого спроса.
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