Доллар стремительно летит вниз: сколько будет стоить валюта 30 мая

Курс доллара и евро падает второй день подряд.

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Доллар падает второй день подряд / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 30 мая

Сколько будет стоить евро 30 мая

Какой курс валют на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины второй раз за два дня снизил официальный курс доллара США. Также подешевела и европейская валюта. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На пятницу, 30 мая, курс доллара установили на уровне 41,5285 грн за 1 доллар, что на 6,18 копейки меньше, чем днем ранее. Это свидетельствует о постепенном укреплении гривни на фоне валютных колебаний.

видео дня

Подобная тенденция наблюдается и в отношении евро. На 30 мая официальный курс европейской валюты составляет 46,8026 грн, что на 27,35 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.

На межбанковском валютном рынке к 16:00 четверга, 29 мая, торги завершились с такими котировками:

доллар США - 41,51/41,55 грн (покупка/продажа),

евро - 46,89/46,93 грн.

На наличном рынке курс доллара также снизился на 5 копеек и составляет около 41,75 гривен за доллар.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара - новости Украины

Как сообщал Главред, на 29 мая НБУ снизил официальный курс доллара до 41,5903 грн, что стало первым снижением после четырех дней роста. Евро также подешевел - до 47,0761 грн (-23 копейки).

Также эксперты ожидают, что в июне валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, но возможен постепенный рост курса доллара. Как отметил директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой, американская валюта, вероятно, будет торговаться в диапазоне 41,6-42 грн/долл., а евро - в пределах 45,5-47 грн/евро.

Тем временем в Национальном банке подняли вопрос обновления внешнего вида гривни. Глава НБУ Андрей Пышный напомнил, что нынешняя концепция дизайна украинской валюты была принята еще в 1992 году и уже не соответствует современным реалиям. В связи с этим регулятор инициирует всеукраинское обсуждение новой визуальной концепции гривни.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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