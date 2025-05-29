ПриватБанк без предупреждений закрывает счета и не отдает деньги: клиенты бьют тревогу

Клиентка банка пожаловалась, что банк сам без объяснения причин разорвал с ней отношения и закрыл счета. Средства из "Пакета малыша" не отдали.

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ПриватБанк без предупреждений закрывает счета и не отдает деньги/ коллаж Главред, фото: УНИАН

Кратко:

ПриватБанк без предупреждения и объяснений причин закрыл счета одной из клиенток

Средства со счетов перевели на счет в другом банке

При этом средства, которые были на счете "Пакет малыша", вернулись государству

Клиенты ПриватБанка жалуются, что банк без предупреждений самостоятельно закрывает их счета и не возвращает средства, которые там были.

На портале Минфина клиентка рассказала, что банк внезапно разорвал с ней отношения, даже не предупредив ее об этом и не объяснив причины.

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"В один момент без предупреждений и объяснений причины решили разорвать отношения со мной. Остатки средств со счетов перевели на счет в другом банке", - рассказала она.

По словам женщины, она могла бы смириться с такой ситуацией, но есть один большой нюанс - у нее был также счет "Пакет малыша", на котором была определенная сумма.

"Конечно, так как это особый счет, с которого нельзя снимать или переводить деньги, они вернулись государству. Таким образом Приватбанк оставил моего ребенка без денег, которые его по праву", - отметила она.

Клиентка отметила, что ни горячая линия, ни работники отделения не помогли.

"Никто ничего не может сделать. Можно же было не закрывать этот счет на какое-то время, чтобы мы использовали эти средства, или хотя бы предупредить о расторжении заранее. Отношение ужасное", - написала она.

Отзыв Приватбанк/ скрин

Как ранее сообщал Главред, украинцы возмущены работой банкоматов ПриватБанка. Украинцы массово жалуются на работу банкоматов ПриватБанка - они не могут получить наличные, хоть деньги с их карт списываются.

Также ранее сообщалось, что украинцы жалуются на похищение кредитных средств с карт ПриватБанка. Клиенты ПриватБанка жалуются, что с их счетов мошенники сняли все средства, включая кредитный лимит, который теперь нужно вернуть.

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