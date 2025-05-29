ПриватБанк без предупреждений закрывает счета и не отдает деньги: клиенты бьют тревогу

Кратко:
- ПриватБанк без предупреждения и объяснений причин закрыл счета одной из клиенток
- Средства со счетов перевели на счет в другом банке
- При этом средства, которые были на счете "Пакет малыша", вернулись государству
Клиенты ПриватБанка жалуются, что банк без предупреждений самостоятельно закрывает их счета и не возвращает средства, которые там были.
На портале Минфина клиентка рассказала, что банк внезапно разорвал с ней отношения, даже не предупредив ее об этом и не объяснив причины.
"В один момент без предупреждений и объяснений причины решили разорвать отношения со мной. Остатки средств со счетов перевели на счет в другом банке", - рассказала она.
По словам женщины, она могла бы смириться с такой ситуацией, но есть один большой нюанс - у нее был также счет "Пакет малыша", на котором была определенная сумма.
"Конечно, так как это особый счет, с которого нельзя снимать или переводить деньги, они вернулись государству. Таким образом Приватбанк оставил моего ребенка без денег, которые его по праву", - отметила она.
Клиентка отметила, что ни горячая линия, ни работники отделения не помогли.
"Никто ничего не может сделать. Можно же было не закрывать этот счет на какое-то время, чтобы мы использовали эти средства, или хотя бы предупредить о расторжении заранее. Отношение ужасное", - написала она.
Как ранее сообщал Главред, украинцы возмущены работой банкоматов ПриватБанка. Украинцы массово жалуются на работу банкоматов ПриватБанка - они не могут получить наличные, хоть деньги с их карт списываются.
Также ранее сообщалось, что украинцы жалуются на похищение кредитных средств с карт ПриватБанка. Клиенты ПриватБанка жалуются, что с их счетов мошенники сняли все средства, включая кредитный лимит, который теперь нужно вернуть.
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