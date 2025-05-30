Украина не будет осуществлять платеж в $665 млн: неожиданное заявление от Минфина

Читайте в материале:
- Почему Украина не будет осуществлять платеж по деривативам
- Какие последствия имеет действующий мораторий
Следующий платеж по государственным деривативам составляет более 665 млн долларов, однако пока его проведение не планируется. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
В заявлении, обнародованном сегодня на Ирландской фондовой бирже, подтверждается, что по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма выплаты, запланированной на 2 июня 2025 года, составляет 665 млн 453 тыс. 507,60 долларов.
В то же время в Украине напомнили владельцам государственных деривативов о действующем моратории на выплаты, введенный правительством 27 августа 2024 года. Этот мораторий будет действителен до завершения реструктуризации соответствующих обязательств.
В Минфине также напомнили, что в августе 2024 года из условий деривативов было изъято положение о кросс-дефолте, что означает:
"Соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства".
Мораторий является составляющей более широкой стратегии реструктуризации государственного долга, объявленной в августе 2024 года. Министерство подчеркивает, что целью является справедливое и равноправное отношение ко всем кредиторам в рамках реструктуризации для восстановления долговой устойчивости в рамках программы МВФ.
"Украина остается преданной конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и продолжает консультации для достижения справедливой и комплексной реструктуризации государственных деривативов, которая обеспечит долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и восстановления страны", - говорится в заявлении Минфина.
Военная помощь - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Украине передадут $1,1 миллиарда. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году достигнет почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США. Несмотря на сложные условия, экономика Украины демонстрирует устойчивость.
Кроме того, Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности на уровне персонала по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Это открывает путь к выделению очередного транша в размере около 500 миллионов долларов.
Стало известно, почему Шольц против нового пакета помощи Украине. В СМИ раскрыли, что в правительстве уже несколько недель продолжаются спор относительно дополнительной военной помощи для Украины. Содержимое пакета компоновали в соответствии с запросом украинской стороны.
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Что известно о Министерстве финансов Украины?
Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.
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