Украина не будет осуществлять платеж в $665 млн: неожиданное заявление от Минфина

Министерство финансов подтверждает сумму выплат по деривативам и объясняет причины моратория.

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Минфин информирует о важности реструктуризации для сохранения финансовой стабильности страны / Коллаж: Главред, фото: Главред

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Почему Украина не будет осуществлять платеж по деривативам

Какие последствия имеет действующий мораторий

Следующий платеж по государственным деривативам составляет более 665 млн долларов, однако пока его проведение не планируется. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В заявлении, обнародованном сегодня на Ирландской фондовой бирже, подтверждается, что по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма выплаты, запланированной на 2 июня 2025 года, составляет 665 млн 453 тыс. 507,60 долларов.

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В то же время в Украине напомнили владельцам государственных деривативов о действующем моратории на выплаты, введенный правительством 27 августа 2024 года. Этот мораторий будет действителен до завершения реструктуризации соответствующих обязательств.

В Минфине также напомнили, что в августе 2024 года из условий деривативов было изъято положение о кросс-дефолте, что означает:

"Соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства".

Мораторий является составляющей более широкой стратегии реструктуризации государственного долга, объявленной в августе 2024 года. Министерство подчеркивает, что целью является справедливое и равноправное отношение ко всем кредиторам в рамках реструктуризации для восстановления долговой устойчивости в рамках программы МВФ.

"Украина остается преданной конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и продолжает консультации для достижения справедливой и комплексной реструктуризации государственных деривативов, которая обеспечит долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и восстановления страны", - говорится в заявлении Минфина.

Военная помощь - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Украине передадут $1,1 миллиарда. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году достигнет почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США. Несмотря на сложные условия, экономика Украины демонстрирует устойчивость.

Кроме того, Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности на уровне персонала по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Это открывает путь к выделению очередного транша в размере около 500 миллионов долларов.

Стало известно, почему Шольц против нового пакета помощи Украине. В СМИ раскрыли, что в правительстве уже несколько недель продолжаются спор относительно дополнительной военной помощи для Украины. Содержимое пакета компоновали в соответствии с запросом украинской стороны.

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Что известно о Министерстве финансов Украины? Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.

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