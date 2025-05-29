Транш в $500 млн от МВФ уже близко: когда деньги поступят в Украину

В НБУ пояснили, что общая сумма программы остается на уровне 15,5 миллиарда долларов.

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МВФ и Украина достигли договоренности по восьмому пересмотру EFF / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Читайте в материале:

Когда Украина получит очередной транш от МВФ

Почему пересмотр программы так важен для экономики Украины

Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности на уровне персонала по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Это открывает путь к выделению очередного транша в размере около 500 миллионов долларов. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль и Telegram-канал Национального банка Украины.

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"Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по восьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF)", - сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, решение еще должен утвердить Исполнительный совет директоров МВФ, и это ожидается в ближайшие недели. После этого Украина получит очередную финансовую поддержку.

В НБУ пояснили, что после утверждения пересмотра страна получит доступ к финансированию в размере около 500 миллионов долларов. В то же время общий объем выплат по программе составит 10,65 миллиарда долларов.

Общая сумма программы, как отмечают в Нацбанке, остается без изменений - 15,5 миллиарда долларов. В регуляторе также отметили, что Украина успешно выполняет все количественные критерии эффективности - по состоянию на конец марта они были достигнуты в полном объеме.

Кроме того, согласован ряд политических и экономических мер, которые будут способствовать укреплению макрофинансовой стабильности.

"По оценкам МВФ, несмотря на вызовы войны, экономика нашей страны остается устойчивой, а Правительство продолжает внедрять необходимые изменения и реформы", - добавил Шмыгаль.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, что Украине передадут $1,1 миллиарда. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году достигнет почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США. Несмотря на сложные условия, экономика Украины демонстрирует устойчивость.

Стало известно, почему Шольц против нового пакета помощи Украине. В СМИ раскрыли, что в правительстве уже несколько недель продолжаются споры относительно дополнительной военной помощи для Украины. Содержимое пакета компоновали в соответствии с запросом украинской стороны.

Кроме того, Европейский Союз выделит Украине дополнительные 900 миллионов евро на закупку вооружения и боеприпасов в течение ближайших двух недель. Об этом заявил представитель главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас - Шарль Фриз, сообщает DW.

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Что такое МВФ? Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает недостаток иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

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