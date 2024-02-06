50 млрд евро уже в пути в Украину: в ЕС признались, когда ждать первый транш

ЕС будет обеспечивать необходимое финансирование для "нашего отважного партнера и кандидата на членство", сказала фон дер Ляйен.

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Урсула фон дер Ляйен назвала сроки начала выплат / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Первый транш в рамках программы Ukraine Facility на 50 миллиардов евро будет предоставлен Украине уже в марте. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х (Twitter).

"Политическое соглашение, достигнутое вчера вечером, по 50-миллиардному фонду для Украины является большим шагом вперед. Европа верна своему слову... Мы планируем начать выплаты в марте", - написала политик.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что достигнутое политическое соглашение является важным шагом вперед. По ее словам Европа остается верной своим обязательствам перед Украиной как перед своим отважным партнером и кандидатом на членство.

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50 миллиардов евро для Украины

Как сообщал Главред, 1 февраля Европейский союз единогласно проголосовал за пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в рамках своего бюджета. Председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что это обеспечит стабильную, долгосрочную и предсказуемую финансовую поддержку для Украины.

Также президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил все страны-члены ЕС за выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Он подчеркнул, что это четкий сигнал поддержки Украины и отражает прочность и единство Европы.

Кроме этого, на саммите Европейского совета в Брюсселе 1 февраля не было принято решение о предоставлении Украине дополнительных 5 миллиардов евро на оборонные расходы на 2024 год из Европейского фонда мира. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с просьбой об этой помощи, но в окончательных выводах саммита эта инициатива не была указана.

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