УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

50 млрд евро уже в пути в Украину: в ЕС признались, когда ждать первый транш

Руслана Заклинская
6 февраля 2024, 13:42
ЕС будет обеспечивать необходимое финансирование для "нашего отважного партнера и кандидата на членство", сказала фон дер Ляйен.
50 млрд евро уже в пути в Украину: в ЕС признались, когда ждать первый транш
Урсула фон дер Ляйен назвала сроки начала выплат / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Первый транш в рамках программы Ukraine Facility на 50 миллиардов евро будет предоставлен Украине уже в марте. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х (Twitter).

"Политическое соглашение, достигнутое вчера вечером, по 50-миллиардному фонду для Украины является большим шагом вперед. Европа верна своему слову... Мы планируем начать выплаты в марте", - написала политик.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что достигнутое политическое соглашение является важным шагом вперед. По ее словам Европа остается верной своим обязательствам перед Украиной как перед своим отважным партнером и кандидатом на членство.

видео дня

50 миллиардов евро для Украины

Как сообщал Главред, 1 февраля Европейский союз единогласно проголосовал за пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в рамках своего бюджета. Председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что это обеспечит стабильную, долгосрочную и предсказуемую финансовую поддержку для Украины.

Также президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил все страны-члены ЕС за выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Он подчеркнул, что это четкий сигнал поддержки Украины и отражает прочность и единство Европы.

Кроме этого, на саммите Европейского совета в Брюсселе 1 февраля не было принято решение о предоставлении Украине дополнительных 5 миллиардов евро на оборонные расходы на 2024 год из Европейского фонда мира. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с просьбой об этой помощи, но в окончательных выводах саммита эта инициатива не была указана.

Вас могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз война в Украине Урсула фон дер Ляйен военная помощь Европейский союз денежная помощь 50 млрд евро для Украины
Реклама

Главное за день

Смена в руководстве ВСУ: у Зеленского назвали причину вероятных отставок

Смена в руководстве ВСУ: у Зеленского назвали причину вероятных отставок

14:40 Украина
Рада поддержала указ президента о продлении военного положения

Рада поддержала указ президента о продлении военного положения

13:48 Украина
50 млрд евро уже в пути в Украину: в ЕС признались, когда ждать первый транш

50 млрд евро уже в пути в Украину: в ЕС признались, когда ждать первый транш

13:42 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:59

С этим пора завязывать: что будет, если сливать кипяток в раковину

14:58

Главу СБУ Малюка вызвали в Раду по делу о слежке за журналистами Bihus.info

14:49

Оккупанты бьют по всему и со всего: в Авдеевке критическая ситуация - Барабаш

14:49

Проиграл битву: в США скончался легендарный певец

14:40

Стартовал набор в бесплатные секции бокса и борьбы в SpartaBox для детей при поддержке Favbet Foundation новости компании

Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для УкраиныПохабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины
14:40

Смена в руководстве ВСУ: у Зеленского назвали причину вероятных отставок

14:26

Что будет, если пить пиво каждый день: врач дал неутешительный прогноз

14:17

Не стоило тратить 11 млн: "Эль" Кравчук обрушился на нацотбор Евровидения

13:48

Рада поддержала указ президента о продлении военного положения

Реклама
13:46

22-летняя фаворитка Меладзе посмеялась над тем, что разбила его семью

13:42

50 млрд евро уже в пути в Украину: в ЕС признались, когда ждать первый транш

13:29

"Вернутся сразу 2 области": когда война закончится окончательно - прогнозВидео

13:27

Ракетный катер РФ атаковали 10 дронов: новые детали уничтожения "Ивановца"

12:55

Обязательная идентификация: кто в Украине может остаться уже весной без пенсий

12:55

"Агрессия вредна для вашего флота": в ВСУ назвали число уничтоженных кораблей РФ

12:21

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Кролики - завершите начатое, Козам - разочарование

12:04

"Все-таки мне уже немножечко за ...": Павел Зибров рассказал про уколы красоты

11:44

Чей Крым: Дуда сделал новое заявление на фоне громкого дипломатического скандала

11:42

РФ бросила все силы на Авдеевку: аналитик признался, сколько ВСУ будут держать город

11:39

Гороскоп на завтра 7 февраля: Скорпиону - высокая оценка, Водолею - неожиданные новости

Реклама
11:35

РФ готовится бить ракетами по Украине: в Силах обороны назвали цели ударов

11:34

Евровидение 2024: Швеция установила рекорд

11:22

"Не хотите возвращаться - рот закройте": вдова Билоножко жестко обрушилась на Повалий

11:07

"Далеко не худший вариант": политолог оценил риск замораживания войны в Украине

11:00

Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина

10:55

В РФ скоропостижно скончался популярный актер многих сериалов

10:41

Реакция Макса на видео: Чмерковский станет отцом, через 4 месяца после рождения второго сынаВидео

10:34

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

10:28

Политолог спрогнозировал, когда в США договорятся о помощи Украине

10:21

Золотарев оценил шансы на завершение войны в Украине по Корейскому сценариюВидео

10:19

От "серой мышки" до иконы стиля: что вы не знали о Елене Зеленской

10:15

Врачи огласили прогноз относительно болезни короля Великобритании

09:56

Украинцам надо заплатить налоги за давно купленные квартиры и дома: что произошло

09:51

Церковный праздник 7 февраля: что может привести к горестям в день святого Луки

09:47

Пропаганда Кремля раскручивает идею "разделения" Украины: в ISW раскрыли цель РФ

09:32

Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФФото

09:31

Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

09:25

Принц Гарри срочно вылетел навестить короля Чарльза, которому диагностировали рак

08:35

Оккупанты обстреляли гостиницу в Харьковской области: погиб двухмесячный ребенокФото

08:35

Путин нашел "ахиллесову пяту" НАТО: эксперт раскрыл план нападения РФ на Альянс

Реклама
08:30

Колонны идут на штурм: РФ продвинулась на трех направлениях — DeepState

08:10

Война идет не на освобождение, а на истощениемнение

08:04

ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки: в ISW раскрыли детали

07:55

Надо за 8 секунд угадать животное на рисунке: лишь единицы справятся с заданием

07:23

Зеленский анонсировал новый механизм бронирования от мобилизации

06:52

РФ атаковала Харьковщину: разрушена гостиница, под завалами человек

06:35

Как сказать на украинском "ни в коем случае": языковед удивил ответомВидео

06:10

Катастрофой для Украины будет не отставка Залужногомнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 9 секунд найти яблоко

04:55

Путин планирует новую войну в Европе: эксперт назвал, какие страны под угрозой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять