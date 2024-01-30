Деньги для украинских беженцев из ЕС могут пойти в Киев: в Раде отреагировали

В Раде отреагировали на заявление Владимира Зеленского по организации выплат социальной помощи украинским беженцам в странах ЕС через Украину.

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В Раде прокомментировали инициативу Зеленского изменить выплаты беженцам / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Правительства европейских стран, которые оказывают помощь беженцам из Украины, фокусируются на предоставлении адресной помощи украинским гражданам на своей территории, а не через правительство в Киеве. Об этом в эфире Радио Свобода заявил депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

"Мы должны понимать, что мало государств найдется, которые будут помогать беженцам через правительство Украины. Наши партнеры помогают нам путем и финансовой безвозвратной, и минимальной кредитной ставки. Поэтому мне кажется, что украинская власть должна больше заботиться о том, как создать условия здесь, на нашей территории, чтобы граждане возвращались", - заявил Михаил Цимбалюк.

Он отметил, что со временем вероятность того, что украинские беженцы в других странах вернутся домой уменьшается, поэтому важно, чтобы государство обеспечило для них достойные условия возвращения.

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"Никто ответственности с власти не снимает: задача украинской власти - создать условия, чтобы украинец знал, когда вернуться, куда вернуться, и был убежден, что его здесь ждут не только морально, а еще и материально", - сказал Цимбалюк.

Что этому предшествовало

Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD выразил желание, чтобы деньги, которые предоставляются разными странами в качестве социальной помощи украинским беженцам, были переданы Украине для самостоятельного распределения среди этих людей. По мнению президента, такой подход мог бы дополнительно поддержать украинскую экономику.

Помощь украинским беженцам

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские беженцы в Чехии, Финляндии и Норвегии могут получить до 5300 евро за досрочное возвращение домой.

12 декабря в Ирландии было утверждено уменьшение в пять раз еженедельной помощи, которую предоставляют украинским беженцам.

Кроме того, в 2024 году в четырех европейских странах начнут уменьшать и прекращать оказание помощи украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.

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